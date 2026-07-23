Un compañero que advirtió el incidente dio aviso y los pesqueros que estaban en la zona abandonaron sus tareas para sumarse al rastreo. Interviene Prefectura.

Contrarreloj, unos 40 barcos buscan a un marinero que cayó al mar frente a Chubut.

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla desde la mañana de este jueves 23 de julio de 2026 frente a las costas de Chubut , luego de que un marinero cayó al mar durante una maniobra bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes .

El tripulante fue identificado como Haldi Morales , de 50 años , oriundo de la ciudad rionegrina de Sierra Grande, informó La Opinión Austral .

Según difundieron distintos medios chubutenses, el accidente ocurrió alrededor de las diez y media de la mañana, mientras la embarcación navegaba mar adentro, a unas 15 horas de distancia de la ciudad de Puerto Madryn .

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, Morales cayó al agua durante la maniobra.

Alerta frente a las costas de Chubut

La alerta se activó gracias a la rápida reacción de uno de los compañeros de la tripulación que integra Morales, quien advirtió la caída y dio aviso inmediatamente al resto de la embarcación.

Esa comunicación permitió iniciar una respuesta prácticamente inmediata y movilizar a los barcos pesqueros que se encontraban operando en las inmediaciones.

Al mismo tiempo, la emergencia fue comunicada de inmediato a la Prefectura Naval Argentina, que puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de incidentes y coordina el operativo en una de las zonas de mayor actividad pesquera del litoral de la Patagonia.

Sin embargo, fueron los pesqueros que operaban en la zona los que primero respondieron al incidente, y de forma masiva.

Mientras las unidades especializadas de la fuerza federal se dirigían hacia el lugar del hecho, los propios buques que trabajaban en el sector iniciaron un intenso rastrillaje con la esperanza de encontrar a Morales en la superficie del océano.

Unos 40 barcos en busca del marinero

Las versiones sobre la magnitud del operativo fueron variando con el correr de las horas. Innicialmente se habló de diez embarcaciones sumadas al rastreo, pero más tarde se mencionó que el despliegue ya alcanzaba cerca de 40 barcos.

Todos interrumpieron momentáneamente sus tareas para colaborar.

Por otra parte, Madryn Ahora difundió en sus redes un video que muestra a varios pesqueros recorriendo la que sería, presuntamente, el área donde se produjo el accidente.

Las imágenes evidencian las difíciles condiciones climáticas que complican la búsqueda, dada las lluvias que afectan la región y que habían motivado una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

En el momento del accidente, el pesquero Cabo Vírgenes se encontraba a unas 15 horas de navegación de Puerto Madryn.

Uno de los recursos implementados en la emergencia, según trascendió, consistió en largar las redes de pesca a media agua.

Se trata de una maniobra utilizada para colaborar en el rastreo de personas desaparecidas en el mar, mientras las embarcaciones recorrían sistemáticamente la zona donde Morales fue visto por última vez.

Sin embargo y pese a los rápidos esfuerzos, no hubo resultados positivos en la búsqueda.

Un escenario complejo también por las distancias

El trabajo en alta mar exige una coordinación permanente entre las distintas embarcaciones y se esperaba que con su intervención, Prefectura Naval tomara a cargo la organización del operativo y la definición de las cuadrículas de búsqueda.

La familia de Haldi Morales ya fue notificada de lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron resultados positivos del rastrillaje ni emitieron un informe oficial sobre las circunstancias de la caída.

Las tareas continúan frente a Puerto Madryn, en un escenario complejo, también, por las distancias a la costa.