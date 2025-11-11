Chubut: reflotan un pesquero hundido que durante 9 años complicó al puerto de Rawson

Buzos, ingenieros y operarios trabajaron 40 días en el barco que naufragó en 2016 y, abandonado por sus dueños, se convirtió en un símbolo de desidia.

Las tareas de un equipo especializado de la capital de Chubut se habían iniciado a principios de octubre y se completaron antes de lo previsto.

Tuvieron que pasar 9 años, en los que el pesquero , volcado de lado en el medio de la desembocadura del río Chubut , poco a poco se convirtió en parte del paisaje, y lo que es peor, en un obstáculo muy concreto y visible para la actividad portuaria de Rawson .

Ahora, luego de que la provincia logró destrabar un largo proceso judicial lleno de obstáculos, un equipo especializado de la capital provincial consiguió reflotar al buque Sagrado Corazón en un tiempo muy inferior al que estaba previsto, pese a lo complejo del operativo luego de la degradación que el tiempo impuso sobre la embarcación, hundida el 20 de agosto de 2016 .

La operación, que se preveía iba a llevar dos meses, finalmente se concretó en 40 días de trabajo intensivo. Y aunque aún restan algunas jornadas adicionales para finalizar el trabajo, lo central de la compleja tarea ya está cumplido.

La empresa Chubut Patagonia Sur, especializada en buceo y salvamento, estuvo a cargo de la maniobra. El equipo estuvo integrado por tres buzos, dos ingenieros navales y dos operarios en tierra, todos nativos de la ciudad.

Un obstáculo en el puerto de Rawson

El barco pertenecía a la firma Pennisi, Bonaccorso y Malvica SRL, con sede en Mar del Plata, pero luego del incidente que se produjo cuando lo usaba otra empresa que lo había alquilado, sus dueños nunca lo removieron.

Con el paso del tiempo, el Sagrado Corazón se transformó en un riesgo ambiental, además de generar problemas en la actividad portuaria y desatar un conflicto judicial que se prolongó por casi 10 años.

La gestión provincial del gobernador Ignacio Torres, a partir de su asunción en diciembre de 2024, encomendó a la Secretaría de Pesca que iniciara el proceso de presentaciones judiciales que finalmente dieron resultado: en julio de este año se obtuvo la autorización final de la Prefectura Naval Argentina para poder intervenir.

En ese momento, el gobernador Ignacio "Nacho" Torres anunció oficialmente el permiso conseguido, cerrando un largo proceso judicial. "Después de más de nueve años de desidia y abandono, en tan solo un año y medio la provincia consiguió la autorización para el reflotamiento del Sagrado Corazón, demostrando que cuando se trabaja en conjunto, las cosas se concretan", afirmó.

El buque Sagrado Corazón se hundió en 2016 en el río Chubut.jpg El buque Sagrado Corazón se hundió en 2016 en el río Chubut.

Las tareas arrancaron en los primeros días de octubre, cuando se vieron operarios y buzos trabajando sobre la estructura del casco hundido. Esta primera etapa del operativo de extracción fue crucial para evaluar las condiciones de la nave.

La empresa contratada tuvo que realizar una inspección exhaustiva del estado estructural de la embarcación y diseñar un plan de trabajo específico para su reflotamiento y posterior retiro.

Esa fase preliminar incluyó inspecciones visuales, toma de muestras y verificación del grado de deterioro del casco.

Solo después de completar estos estudios se definió la metodología técnica que permitiría ejecutar la maniobra sin comprometer la seguridad del canal ni el entorno ambiental.

Sin permiso y hundido en la desembocadura del río Chubut

El Sagrado Corazón, con matrícula nacional 01900, se hundió frente a la desembocadura del río Chubut, cerca de los muelles pesqueros. El incidente ocurrió cuando la embarcación ingresó al puerto de Rawson sin autorización, con condiciones de marea bajante.

El escaso calado y una maniobra errónea provocaron que terminara varado y posteriormente escorado en el lugar.

Más tarde, los propietarios del buque quebraron y lo abandonaron, mientras que durante años los intentos de reflotamiento fracasaron por medidas judiciales y falta de gestiones firmes.

Prefectura Naval Argentina autorizó a reflotar el buque Sagrado Corazón, hundido en el río Chubut.jpg El buque hundido y luego abandonado por sus dueños se convirtió en parte del paisaje en la desembocadura del río Chubut.

Pese a numerosas intimaciones formales, la propietaria insistió en solicitar prórrogas para la presentación de un plan de salvamento, aduciendo insolvencia económica para cubrir los costos del operativo.

Un largo proceso judicial

Tras la asunción de Torres, la Secretaría de Pesca de Chubut y la Dirección de Puertos de Explotación Directa se presentaron ante todos los juzgados donde existían medidas cautelares que impedían la remoción del barco.

De este modo fueron obteniendo las autorizaciones y completando todos los trámites requeridos por la Prefectura Naval Argentina, en un proceso insumió casi un año y medio y “cientos de presentaciones”, según afirmaron desde el gobierno chubutense.

Finalmente, la solución buscada llegó cuando la Prefectura autorizó “a la Dirección General de Puertos, dependiente de la Secretaría de Pesca de Chubut, a realizar la extracción y puesta a seco del buque Sagrado Corazón, que durante nueve años permaneció hundido en la latitud 43º20, 234’ y longitud 065º03, 815’ del canal de navegación del río Chubut”.

La resolución agregaba que este modo se evitaría que el barco “constituya un obstáculo y/o peligro para la navegación, así como un riesgo inminente y potencial para la preservación del ambiente”. Hoy, esa situación finalmente quedó a un paso de terminar.