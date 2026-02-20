Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: el testimonio del hombre que halló el cuerpo

El operador del "dron submarino" contó cómo hallaron a la joven que se ahogó mientras buceaba. El trabajo coordinado con los buzos de rescate.

Juan Manuel Casal, operador del ROV que halló el cuerpo de Sofía Devries en Puerto Madryn.

Juan Manuel Casal, el operador del ROV (vehículo operado de manera remota), contó cómo fue la búsqueda con el “dron submarino” -según lo definió- que permitió hallar el cuerpo de Sofía Devries , la joven de 23 años que murió durante una actividad de buceo en Puerto Madryn , provincia de Chubut .

“Uno trata de separar lo emocional de lo técnico. Hay que filtrar información, analizar las condiciones del entorno y, con eso, desarrollar un patrón de búsqueda racional. Todo el trabajo estuvo siempre dirigido por la Prefectura”, aclaró el operador.

Casal, que buzo profesional y piloto de ROV de la empresa Mariscope, destacó la ventaja de poder utilizar el robot para realizar rastreos continuos de hasta cinco horas, especialmente en sectores profundos, oscuros y de difícil acceso, a diferencia de los buzos especializados de Prefectura Naval Argentina que hacían inmersiones breves de no más de 25 minutos.

El dispositivo remoto, un elemento clave

“La profundidad rondaba entre los 25 y 35 metros, lo que condiciona muchísimo el trabajo humano. El robot puede permanecer ahí el tiempo que sea necesario”, subrayó.

Así, el equipo remoto fue de vital importancia para recorrer zonas extensas del fondo marino, en particular áreas fangosas y con baja visibilidad, donde se requería una inspección minuciosa.

Sofía Devries, desaparecida en la costa de Puerto Madryn Sofía Devries murió mientras buceaba cerca de la costa de Puerto Madryn.

Basándose en los primeros datos que fueron recabando, se trazó un esquema de búsqueda dividido en zonas “calientes”, “tibias” y “frías”, siendo las primeras las de mayor probabilidad de hallazgo.

“Trabajamos con una hipótesis y, sobre esa base, definimos los sectores. El cuerpo fue encontrado dentro de lo que habíamos marcado como zona caliente”, confirmó Casal.

Cerca de las 14.30 del miércoles, apareció el cuerpo de Sofía en la popa del Hu Shun Yu 809, el pesquero chino hundido y convertido en parque submarino donde estaba buceando el grupo de siete personas acompañado por un instructor.

“Cuando el ROV divisó el cuerpo, se avisó inmediatamente a la Prefectura. A partir de ahí, los buzos bajaron para asegurar y retirar el cuerpo, siguiendo el protocolo correspondiente”, agregó el operador.

El Hu Shun Yu 809 es un parque artificial de buceo en Puerto Madryn EL Hu Shun Yun 809 es un parque artificial submarino de buceo en Puerto Madryn.

Casal contó que todas las tareas se realizaron en coordinación permanente con Prefectura. “Había gente de Prefectura al lado mío, observando lo que veíamos y dirigiendo cada paso”, indicó.

Puerto Madryn: un lugar conocido y seguro para el buceo

Respecto del parque submarino Hu Shun Yu 809, el especialista dijo que se trata de un punto habitual de entrenamientos avanzados. Sofía no era una novata en la práctica del buceo y estaba realizando la actividad para obtener la certificación internacional como buzo deportivo.

“Conocíamos muy bien el terreno, las corrientes, las profundidades y la dinámica del buceo en ese sector. Eso ayudó mucho a ser más asertivos”, indicó Casal.

“Es un trago amargo -se lamentó el operador-. El buceo es una actividad segura cuando se respetan los protocolos. Los accidentes fatales son la excepción. Siempre hay una cuota de mala suerte, pero también hay que analizar si hubo impericia o malas decisiones. Eso lo deberá determinar la investigación.

Asimismo, destacó la prolijidad y celeridad con la que se llevaron a cabo la búsqueda y la investigación judicial, y expresó: “Puerto Madryn es un referente nacional del buceo, con miles de inmersiones al año y una tasa de accidentes muy baja. Esto no debe opacar el enorme trabajo que se hace en materia de seguridad”.