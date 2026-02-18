Video: por una autopista en contramano y a todo lo que da

En las imágenes se ve a un Gol cruzando autos de frente en una gravísima infracción . Fueron tomadas desde otro vehículo durante el fin de semana largo.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el conductor del VolksWagen Gol gris que cometió la grave infracción en la autopista Trelew-Puerto Madryn.

La autopista que une Trelew y Puerto Madryn costó décadas de obras demoradas, sospechas de corrupción y decenas de accidentes graves y fatales, especialmente en un sector que quedó sin terminar y se hizo muy inseguro . Desde que se retomaron los trabajos y se fueron habilitando los tramos que faltaban, al fin la siniestralidad cayó un 75%, según registros oficiales. Pero hay un factor que ninguna obra de infraestructura puede controlar por sí sola: la conducta al volante . Y un video que se difundió en Chubut, grabado durante el útlimo fin de semana largo de Carnaval, lo ilustra con crudeza.

Las imágenes, filmadas por ocupantes de otro vehículo que circulaba normalmente por ese muy transitado tramo de la ruta 3 . , entre dos de las ciudades más importantes de Chubut, muestran a un Volkswagen Gol de color gris desplazándose en sentido contrario al de circulación.

Durante la secuencia, se observa al vehículo a gran velocidad, cruzando a otros autos que venían en sentido contrario, en una circunstancia de altísimo riesgo , también por lo imprevisto que puede resultar para cualquier conductor toparse con algo tan imprevisto e imprudente.

En contramano y a todo lo que da por la autopista Trelew-Puerto Madryn

El hecho ocurrió en ese tramo de 57,65 kilómetros que conecta las dos ciudades. El material fue compartido rápidamente en redes sociales -primero- y por varios medios locales después. Y -claro- generó alarma entre los habituales usuarios de la llamada Doble Trocha.

Hasta el momento, sin embargo, no hubo confirmación oficial sobre si el conductor fue identificado ni si intervino la policía o alguna otra autoridad ante el grave incidente que quedó registrado desde un celular.

La Doble Trocha, más segura

El episodio contrasta con los datos que las autoridades venían celebrando. En 2024, ese tramo registró cuatro víctimas fatales y ocho accidentes; en 2025, año de la finalización de los últimos detalle de la obra, las cifras bajaron a un muerto y dos siniestros.

El subsecretario de Seguridad Vial de Chubut, César Vargas, atribuyó esa mejora a la duplicación de la calzada, la incorporación de iluminación y las obras complementarias que fueron habilitadas progresivamente, hasta quedar completas a fines de octubre.

Sin embargo, en el momento de informar las cirfras ya advirtió que el desafío pendiente es otro: "Tener una autovía no significa circular a cualquier velocidad. Es fundamental respetar los límites, usar correctamente los carriles y los retornos".

Vargas también recordó que la velocidad máxima permitida en ese tramo es de 120 km/h y la mínima de 60 km/h, y subrayó que circular por debajo de ese rango también genera situaciones de riesgo. Algo que, evidentemente, el conductor del Gol no tuvo muy presente.

La inauguración de la autopista

En el acto de inauguración de la última obra, a fines de octubre del año pasado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, definió la Doble Trocha como "el paradigma de la corrupción": "La única ruta de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó", dijo, y lamentó que "muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios amigos del poder de turno".

Las estadísticas oficiales reflejan que durante las últimas dos décadas, el deterioro de la calzada contribuyó a que se registraran más de un centenar de accidentes, con un saldo superior a 20 víctimas fatales.

Autopista Trelew-Puerto Madryn - Doble Trocha - Chubut - ruta 3 La obra para terminar la autovía en la Doble Trocha Trelew-Puerto Madryn se terminó en octubre de2025.

La construcción de la autovía consistió en la duplicación de la calzada existente mediante la creación de una segunda calzada nueva, separada por un cantero central que impide las colisiones frontales. Además, se llevó a cabo la reparación y reconstrucción de la calzada original.

Desde el aspecto técnico, la obra incluyó la pavimentación de banquinas externas e internas, lo que brinda mayor seguridad ante maniobras imprevistas.

También se construyeron intersecciones estratégicas en los accesos y vinculaciones clave, se emplazaron retornos para facilitar los cambios de sentido y se instaló un sistema de iluminación en los cruces más importantes, mejorando la visibilidad nocturna.

Con una autovía ahora completa y estadísticas en baja, el video del Gol gris a contramano recuerda que la imprudencia al volante sigue siendo la variable más difícil de erradicar.