Impactante video: una Toyota Hilux iba a 120, se "clavó" en una casa y quedó colgada de una reja

Ocurrió en una importante avenida de Comodoro Rivadavia. Tuvieron que sacar la camioneta con una grúa.

Un impresionante video difundido este martes por un medio local permitió echar algo de luz sobre una escena producida un día antes en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , y que parecía difícil de explicar: una camioneta Toyota Hilux clavada de punta y prácticamente “colgada” de la reja de una vivienda particular.

Más allá de la curiosidad de las imágenes, el video capturado por una cámara de vigilancia instalada en la vía pública se convirtió también en una prueba importante para que la Fiscalía a cargo de la investigación determine las causas y responsabilidades en el episodio que, según el mismo medio, fue protagonizado por un hombre con antecedentes penales en Comodoro Rivadavia.

El impactante accidente ocurrió en la esquina de la avenida Lisandro de La Torre y la calle Federicci, en una zona por lo general bastante transitada del barrio Isidro Labrador y en una de las avenidas principales de la ciudad.

En principio, lo que se sabía a través de testimonios de vecinos y del reporte de la Policía, era que la camioneta circulaba por la avenida a alta velocidad y se incrustó directamente en el frente de la vivienda, sin que en el incidente tuviera participación directa algún otro vehículo.

Lo que confirmó el video

Las imágenes difundidas por el medio local Prensa Nativa confirmaron que, al menos en el final de su trayectoria, la Hilux no tuvo contacto con otro vehículo, y permitieron observar con mayor precisión la dinámica del choque.

El video muestra que la pick up venía a una velocidad evidentemente superior a la permitida -de acuerdo con las estimaciones, alrededor de 120 kilómetros por hora- por Lisandro de la Torre.

Al llegar al cruce con Federicci, el conductor parece intentar esquivar a un automóvil que se encontraba parado en la bocacalle, esperando para poder cruzar la avenida.

En esa maniobra, la camioneta se descontrola, despista, sube a la vereda y concluye chocando de manera violenta con la reja de la casa de la esquina.

Tras el siniestro, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y rápidamente arribaron al lugar Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía del Chubut y personal de Salud.

La cooperativa de Comodoro Rivadavia en el rescate

Según se informó, en la Toyota viajaban dos personas mayores de edad. El hombre que conducía debió ser rescatado del habitáculo por los bomberos mientras que una mujer que lo acompañaba salió por sus propios medios.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos habrían sufrido heridas leves y fueron trasladados al Hospital Zonal Víctor Sanguinetti solo para que les realizaran controles preventivos.

En tanto, la camioneta fue retirada de la vivienda por personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada -la cooperativa de servicios públicos- de Comodoro Rivadavia, mediante el empleo de una grúa que habitualmente se emplea para el mantenimento del tendido eléctrico.

“Pudimos desvincularla del paredón, que era lo más peligroso, y dejarla sobre la vereda hasta que se la pudieron llevar”, contó uno de los trabajadores que se encargaron de sacarla. “Por suerte no golpeó a nadie, más allá de los daños materiales”, agregó.