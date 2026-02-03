El dramático video de "Los Peques" escapando de los incendios en la Patagonia

Las emotivas imágenes se viralizaron y muestran el impacto de los incendios forestales que están destruyendo los bosques en la región

Este lunes se vivió un recrudecimiento del incendio que afecta desde diciembre al Parque Nacional Los Alerces , en la zona cordillerana de Chubut . El impacto no es solo ambiental, sino que afecta a pobladores y turistas que suelen disfrutar de la Patagonia.

El fuerte incremento en la intensidad de las corrientes de aire generó lo que las autoridades definieron como un "comportamiento extremo" del fuego, reactivando focos en distintos sectores del área protegida.

En este marco, el Gobierno Nacional días atrás declaró la Emergencia Ígnea en las provincias patagónicas a raíz de los impactantes incendios que ya arrasaron con unas 230.000 hectáreas en el sur del país.

Frente a la angustiante situación que se vive en la zona cordillerana, un usuario de Instagram realizó un video con inteligencia artificial buscando mostrar el impacto del fuego arrasador. Allí se ve a los populares dibujos regionales conocidos como "Los Peques" en medio del bosque, huyendo entre lágrimas de sus hogares en los alerces patagónicos afectados por los incendios.

El video de "Los Peques" contra los incendios que se volvió viral

Fernando Balmaceda, autor del video, utilizó herramientas tecnológicas para colocar a los simpáticos Peques en el escenario real que hoy enfrentan lugares como el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén y diversas zonas patagónicas en emergencia.

A través de esta animación, el hombre logra transformar la nostalgia en un potente mensaje de visibilización sobre el desastre ambiental que afecta de manera directa a la flora y fauna local. Estos personajes, parte intrínseca del legado de Christian Olmos, fueron concebidos como protectores de la naturaleza y promotores de valores conservacionistas.

los peques

"Los Peques siguen en peligro"

Rápidamente el video se viralizó a través de redes sociales. Entre cientos de comentarios y gente conmovida por la animación, muchos hacían hincapié en un personaje en particular: "¿Nino está bien?", preguntaban los internautas sobre uno de los peques más queridos de la serie.

En un segundo video publicado por el usuario @viajero_deltiempo, se ve a varios peques corriendo, mientras se escucha el relato de uno de ellos: "Cuando el fuego despierta, los más pequeños corren primero. No por cobardía, sino porque aún creen que la vida puede salvarse. Otros no soportan el dolor de haber perdido su doloroso paraíso".

En aquel momento, un grito de "¡Nino! ¿Dónde estás, Nino?" aparece repentinamente siendo buscado por Chicho, su mejor amigo. Al encontrarlo abrazado a su conejo de peluche, ambos se funden en un abrazo. "Nino está bien, pero Los Peques siguen en peligro", concluye el video mostrando el fuego que consume a la cordillera patagónica.

El video de 'Los Peques' contra los incendios que se volvió viral

La repercusión del video en las redes sociales refleja la impotencia y la tristeza de los habitantes de la Comarca Andina, pero también la capacidad del arte para dar voz a una de las problemáticas que atraviesa la Cordillera.

¿Dónde está el creador de Los Peques?

Años atrás, un usuario de la red social X (ex Twitter) lanzó una pregunta nostálgica en esa red social y no tardó en volverse viral. Su publicación cosechó más de 23 mil corazones en menos de 24 horas y tuvo a un neuquino como protagonista: la pregunta se basaba en la actividad actual de Christian Olmos, el creador de la reconocida serie Los Peques, que no está presente en ninguna red social.

Entre las bromas también apareció la propuesta de Fede Carestía, periodista de cine y series que respondió a su duda. "Tema Los Peques, rescatado por el querido @matzorama Christian Olmos, el creador, is alive. Vive en Neuquén y, en principio, accedió a darme nota", publicó el usuario junto con una foto de un simpático gesto de uno de los Peques.