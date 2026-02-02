Extienden la emergencia por los incendios forestales: toda la Patagonia continental ya es zona de desastre

Santa Cruz fue sumada a las provincias afectadas, mediante un DNU del Gobierno nacional. La situación en el Parque Nacional Los Glaciares.

Mediante un DNU publicado esta medianoche en el Boletín Oficial , el Gobierno nacional extendió la emergencia ígnea y sumó a la provincia de Santa Cruz a la medida. De este modo, el territorio considerado “zona de desastre” ya abarca a todas las provincia de la Patagonia continental -Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa.

La norma fue dictada después de las quejas que se escucharon desde el gobierno de Claudio Vidal contra el accionar de las autoridades de Parques Nacionales y porque su provincia había quedado afuera del decreto inicial que estableció la emergencia.

En este contexto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, será la encargada de centralizar y articular las acciones de asistencia y control de los incendios en la provincia.

Qué dice el decreto presidencial

El nuevo DNU indica que la decisión de sumar a Santa Cruz responde a los focos ígneos registrados en distintos puntos de su territorio, con especial impacto en el Parque Nacional Los Glaciares, donde se verificaron consecuencias ambientales, económicas y sociales sobre el patrimonio natural protegido y las poblaciones cercanas.

En dicho parque, el viernes último se declaró controlado el incendio que se había originado el 4 de enero en su área norte, en la zona del Cerro Huemul.

Claudio Vidal Santa Cruz Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

De todos modos, se advierte que la provincia atraviesa condiciones hidrometeorológicas adversas, marcadas por la sequía, las tormentas eléctricas y las temperaturas superiores a los valores normales, una combinación que configura “un escenario de emergencia para la región, cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos, y un menoscabo en los bienes y peligro de la vida de las personas que la habitan”.

El texto aclara que la gravedad del contexto impide seguir el trámite legislativo ordinario, ya que demoraría la implementación de medidas y dificultaría actuar en tiempo oportuno frente a la emergencia. No obstante, el DNU también prevé la intervención de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Las quejas del gobernador de Santa Cruz

En simultáneo con la extinción del incendio en el Cerro Huemul, el gobernador Vidal había valorado “el rápido accionar de todos los sectores” que “permitió que el fuego no avance”, pero puntualizando su agradecimiento hacia los brigadistas, al intendente de El Chaltén y a los equipos provinciales.

En cambio -a la vez de que se quejó, en ese momento, por haber sido excluido del decreto inicial de emergencia ígnea- criticó “la forma de trabajar y de operar en este tipo de situaciones por parte de Parques Nacionales” y apuntó contra los procedimientos llevados adelante desde la administración central, dejando fuera de sus cuestionamientos a los referentes del organismo en Santa Cruz.

“Mucha y demasiada burocracia. En este tipo de incendios tenemos que actuar entre todos y no puede haber impedimentos, por más que sea jurisdicción de Parques Nacionales”, se quejó el mandatario.

Señaló también “el saqueo y el abandono de Parques Nacionales”, apuntando que “no es de ahora” sino que los problemas estructurales del sistema de prevención y combate de incendios forestales “se arrastran desde hace tiempo”.