Escándalo en la Policía de Santa Cruz: 300 oficiales sancionados por no pasar la prueba física

La decisión generó fuerte malestar en la fuerza santacruceña por la severidad del castigo y por la difusión de un listado con los sancionados, en un contexto de tensión interna y reclamos.

La Policía de Santa Cruz atraviesa horas de alto voltaje puertas adentro. La Jefatura oficializó en las últimas horas una dura sanción de 20 días de arresto policial simple para más de 300 efectivos que no cumplimentaron el apto físico , una medida definida en el propio documento como “ejemplificadora” y que, según se planteó desde distintos sectores, disparó un rechazo inédito por su alcance y por la exposición pública de información vinculada al legajo.

La sanción alcanza a agentes de distintas áreas y localidades . En los considerandos, la Jefatura fundamentó la decisión en la necesidad de aplicar un castigo “ejemplificador” ante el incumplimiento de lo ordenado en la Circular N° 020-JP/2025 , vinculada a exámenes de aptitud física gestionados por la Dirección General de Bienestar Policial .

Entre los puntos que alimentaron la polémica, dentro de la fuerza se mencionaron tres ejes: la masividad del castigo (más de 300 sancionados al mismo tiempo), la severidad de los 20 días de arresto para una falta de carácter administrativo y la supuesta violación de la privacidad , por la inclusión de un anexo con el listado detallado de sancionados, interpretado por algunos como una posible vulneración del habeas data.

Screenshot_31 La Policía de Santa Cruz durante un operativo.

En paralelo, se deslizó que una parte del personal no habría podido cumplir el requerimiento por dificultades económicas, y que otros efectivos denunciaron no haber estado debidamente informados sobre el trámite o su alcance.

Qué significa “arresto” dentro de la fuerza y preocupación a futuro

Aunque el término remite de inmediato a una detención penal, dentro del régimen interno policial el arresto policial es una sanción disciplinaria. La Ley 746 (personal policial de Santa Cruz) lo define como una “simple detención” en las condiciones que determine la reglamentación, y aclara que, para el personal subalterno, puede disponerse incluso “sin perjuicio del servicio”.

La disposición instruyó a la Subjefatura y a las superintendencias a notificar a los involucrados en un plazo perentorio y elevar esas notificaciones a la Dirección General de Personal dentro de las 48 horas, para que quede asentado en el legajo.

Ese punto también encendió alarmas por el posible efecto a futuro: dentro de la normativa interna, las sanciones y antecedentes pueden jugar en la carrera. El Reglamento de Promociones de la policía provincial contempla inhabilitaciones para ascenso según situaciones administrativas y sanciones, y fija umbrales de arresto que pueden impactar en el año de promociones.

Diego Agüero, comisario general de la Policía de Santa Cruz

Desde octubre de 2025, exámenes físicos obligatorios y regulares

La medida disciplinaria se produce en un marco que no es nuevo: desde octubre de 2025, la provincia puso en marcha un esquema de evaluación física y sanitaria integral para toda la fuerza, tanto personal operativo como administrativo.

Cuando se anunció esa política, la conducción explicó que habría pruebas físicas específicas complementadas con estudios médicos como radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos, con implementación gradual desde el interior provincial. En ese momento, el Comisario General Diego Agüero sostuvo que “el personal trabaja con su cuerpo” y que necesitaban agentes “en condiciones de dar respuestas eficaces y eficientes”, y remarcó que el procedimiento alcanzaría a todos los rangos jerárquicos.