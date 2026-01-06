Con un gran operativo detuvieron en Chile a un argentino acusado de abuso sexual: lo buscaba la Interpol

Tiene 54 años y era buscado con alerta roja por hechos denunciados en Río Gallegos entre 2009 y 2014. Dictaron prisión preventiva y avanzan con la extradición.

Un ciudadano argentino de 54 años que era buscado con notificación roja de Interpol fue detenido en Punta Arenas, Chile , en el marco de un operativo coordinado entre agencias de ambos países.

El hombre estaba prófugo por una causa que se investiga en Río Gallegos (Santa Cruz) , vinculada a presuntos abusos cometidos contra una menor de edad en el ámbito familiar, entre 2009 y 2014 , y ahora quedó detenido a la espera del proceso de extradición .

La captura se concretó este lunes en pleno centro de Punta Arenas, luego de que las autoridades confirmaran que el sospechoso se encontraba en territorio chileno. En el procedimiento intervinieron la OCN Interpol Santiago y la Policía de Investigaciones (PDI) a través de su brigada especializada en delitos sexuales, que trabajó con información aportada desde Argentina para dar con su paradero.

Cómo fue el operativo y qué viene ahora

Según informaron los medios regionales, la detención tuvo respaldo judicial en Chile: la orden fue emitida por la Corte Suprema chilena a pedido de la Justicia argentina, una instancia clave para habilitar el arresto en el país vecino y activar el circuito formal del expediente.

Tras ser identificado y detenido, el acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde se resolvió dictar prisión preventiva mientras avanza el trámite de extradición. En ese marco, también se consignó que el hombre residía en Chile en situación migratoria irregular, un dato que quedó incorporado en las actuaciones del caso.

Punta Arenas, Chile, el lugar donde fue detenido el argentino acusado de abuso sexual.

El expediente, además, fue incorporado a un esquema de cooperación para delitos transnacionales que busca agilizar el intercambio de información entre agencias, lo que —según lo reportado— habría ayudado a concretar la localización y la captura.

Con el arresto ya confirmado, el próximo paso quedará en manos de la Justicia chilena: definir los tiempos y condiciones para avanzar con la extradición a la Argentina, donde el imputado deberá presentarse ante los tribunales que lo requerían por la causa iniciada en Río Gallegos.

Expulsaron del país a dos ciudadanos chilenos en noviembre

La detención del argentino en Punta Arenas se da en un marco de cooperación que en los últimos meses ya dejó otros procedimientos relevantes entre Argentina y Chile. En noviembre de 2025, por ejemplo, dos ciudadanos chilenos condenados por delitos sexuales en Argentina fueron expulsados del país a través del Complejo Fronterizo Pino Hachado, en una operatoria coordinada por Migraciones y con custodia de Gendarmería.

Según se informó entonces, los condenados fueron entregados en la frontera a personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Temuco, que realizó las verificaciones correspondientes en su base de datos al ingresar a territorio chileno.

Esto quiere decir que el país opta por expulsarlos y enviarlos a su país de origen, donde ya no deberán cumplimentar una pena de prisión, sino que recobran la libertad. Este es un procedimiento común con los condenados que no son de nacionalidad argentina; se los procesa, condena (si corresponde) y luego, se tramita su expulsión, aunque no hayan cumplimentado aún la sentencia.