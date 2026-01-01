Cruces a Chile: la postal atípica de los pasos fronterizos desiertos el 1 de enero

Los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré, que unen Neuquén con el país vecino, muestran escaso movimiento de vehículos en el primer día del 2026.
En el primer día del año, los pasos internacionales que unen Argentina y Chile a través de la provincia de Neuquén siguen activos. Sin embargo, y pese a que las oficinas de Migraciones cumplen con el horario de administración regular, esta semana se notó un bajo tránsito en los pasos fronterizos, tanto el miércoles como el jueves.
En los últimos años, el flujo de vehículos a través de los cruces internacionales fue intenso, sobre todo de argentinos que salían al país vecino, motivados por los viajes de compras a partir del cambio conveniente para el peso argentino. Sin embargo, este fin de semana largo se notó un movimiento más reducido de vehículos, algo que se potenció este primero de enero, con pocos autos que hicieron el cruce durante la mañana.
Las postales del paso de Pino Hachado, que une la localidad neuquina de Las Lajas con la frontera a Chile, muestran una imagen atípica a la que se notaba en otros feriados. En el primer día del año, muchas familias aprovechan la jornada libre para compartir un momento de descanso y encuentro, por lo que son menos los que viajan a través del paso internacional.
En la mañana del primer día del 2026, apenas seis autos hicieron los trámites migratorios para cruzar desde Neuquén hacia Chile a través de Pino Hachado. Se estima que el escenario fue similar en Cardenal Samoré, en las cercanías de Villa La Angostura, que suele registrar movimientos similares al paso Pino Hachado.
Durante 2025, algunos fines de semana largo, como el fin de semana de Carnaval, fueron el motivo de un gran éxodo de turistas neuquinas que viajaron a Chile. En algunos casos, los viajes eran para visitar a familiares al otro lado de la cordillera o con fines turísticos, aunque la mayor motivación de los cruces se dio por el turismo de compras: muchos habitantes de Neuquén cruzaron la frontera para conseguir preccios accesibles en indumentaria, calzado y tecnología, que puede conseguirse hasta por un tercio del valor disponible en Argentina.
Con buen pronóstico meteorológico, se espera que los pasos internacionales mantengan buenas condiciones para la circulación. Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que los pasos se mantienen transitables con precaución.
En Pino Hachado, aconsejaron tener precaución por la presencia de animales sueltos, que podrían generar accidentes al cruzarse sobre la cinta asfáltica. El paso Icalma, pese a estar pavimentado, presenta sectores poceados, al igual que los pasos Hua Hum y Mamuil Malal que no tienen el camino pavimentado. Por otro lado, en el paso Cardenal Samoré, con camino pavimentado, se puede notar la presencia de equipos trabajando.
Recomendaciones generales
Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de:
-
Respetar las velocidades máximas.
Mantener las luces bajas encendidas.
Extremar precauciones ante la posible presencia de animales sueltos.
Consultar el estado de las rutas antes de viajar.
Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén
-
Las autoridades recuerdan que, para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:
Para personas
-
DNI vigente (formato tarjeta) o pasaporte.
Menores de edad: autorización de viaje correspondiente, según el caso (si viajan solos, con uno de los padres o con terceros).
Formulario migratorio completo al momento del cruce.
Para vehículos
-
Cédula verde o azul del vehículo.
Seguro del automotor con cobertura internacional (válido para Chile).
Licencia de conducir vigente.
En caso de no ser titular del vehículo, autorización del propietario.
-
