Una conductora empezó temprano a festejar Año Nuevo, se emborrachó y chocó contra una casa

Ocurrió en Vista Alegre. Un matrimonio de adultos mayores y su nieta se encontraban dentro de la casa y, por fortuna, no sufrieron heridas.

Una conductora de Vista Alegre empezó bastante temprano los festejos por el cierre de año, se pasó de copas y le arruinó la víspera del año nuevo a una familia al protagonizar un choque contra su vivienda. Afortunadamente, no hubo heridos.

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 22 horas del miércoles 31 , cuando una mujer manejaba su Peugeot 207 con amigos que la acompañaban por el barrio Costa de Reyes. Al parecer, el grupo había arrancado los festejos bastante temprano, ya que iban alcoholizados.

Lamentablemente y con poco criterio, la dueña del auto decidió aún así ponerse detrás del volante y las consecuencias no tardaron en llegar.

En circunstancias en que avanzaba por el sector de calles Malvina Reyes y José Paine, perdió el control del auto y se fue hacia la vereda. Chocó con algunas plantas que se topó en su camino y finalmente, chocó contra la pared exterior de la vivienda, aparentemente sin producir muchos daños a la misma.

choque vista alegre borracha

No obstante, el ruido generó preocupación en los propietarios, un matrimonio de adultos mayores que cenaban junto a su nieta, esperando el 2026.

Se registraron algunos daños en la arboleda de la vivienda y sobre el auto de la mujer.

Los damnificados y otros vecinos que también se percataron de lo que ocurría tomaron la calle y dieron con la mujer, que no tuvo chances de esconderse. Su comportamiento y el de sus acompañantes dejaba en evidencia el consumo de alcohol y pronto esto se confirmó.

A los pocos minutos arribaron efectivos de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera, que sometieron a la conductora al test de alcoholemia y verificaron que estaba borracha. El alcoholímetro arrojó 1.53 gramos de alcohol en sangre.

Por este motivo, se le labró la multa correspondiente y se le retuvo la licencia de conducir.

choque vista alegre borracha (2)

Choque en Plottier

Ya comenzado el 2026, alrededor de las 03:15 de este jueves 1, los Bomberos Voluntarios de Plottier debieron intervenir en un choque ocurrido en la intersección de calles Libertad y Zabaleta de esa ciudad, donde colisionó un motociclista con un auto Volkswagen Senda.

Según muestra la fotografía compartida por los Bomberos, la moto impactó contra la puerta trasera derecha del Senda y el escenario es una esquina semaforizada, por lo que muy posiblemente alguno de los involucrados no respetó la luz roja, si es que aún funcionaba por esas horas.

Lo cierto es que las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. Varios vecinos salieron también luego de escuchar el impacto en medio de los festejos y observaron la escena conmocionados.

El motociclista y su joven acompañante fueron trasladados al hospital de Plottier por una ambulancia que se hizo presente en el lugar, en principio, solo por prevención. Se desconoce el detalle de sus lesiones. El conductor del Senda salió ileso.

En este caso, no se habló de un posible consumo de alcohol de los involucrados.