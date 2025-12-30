Una conductora quedó atrapada en su auto tras chocar contra una camioneta

Tres personas resultaron heridas como consecuecia de un siniestro vial que ocurrió en la noche del lunes en Plottier.

Una persona quedó atrapada dentro del habitáculo de un auto, que protagonizó un choque contra una camioneta en el noroeste de la ciudad de Plottier . Como consecuencia del siniestro vial, que tuvo lugar en la noche de este lunes, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital local.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier informaron que fueron alertados a las 22.15 y partieron a socorrer a los accidentados con dos móviles.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Racedo y General Luis María Campos por colisión de dos vehículos particulares en calles rurales. A algunos metros de la escuela 106 hacia el norte, pasando por el barrio Los Cerezos. Los ocupantes de ambos rodados residen en distintos barrios de la vecina localidad.

choque- Plottier- Racedo-2

“Tanto la conductora del Ford Ka tanto como los de la EcoSport son todos de Plottier. La conductora pertenece a un barrio cercano, El Gauchito, y los otros ocupantes de la camioneta blanca son de la comunidad boliviana, y pertenecen al sector del barrio Los Hornos”, detalló el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LM Neuquén.

Los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para la extracción de la conductora de la Fod Ka, que había quedado atrapada dentro del vehículo.

choque- Plottier- Racedo-_

Lesionados

Según el relato de Bomberos, “en el lugar hubo tres lesionados politraumatizados de distinta gravedad”, que fueron atendidos por el personal sanitario del Hospital de Plottier, adonde fueron trasladados.

"Resultaron lesionados: la chica con politraumatismo, herida sangrante y derivada al hospital Plottier. Con respecto a la gente del auto blanco, había una señora de más 50 años con traumatismo en la cabeza porque iba así en el cinturón y su cabeza dio contra el parabrisas", dijo el bombero y agregó que el conductor de la camioneta "quedó golpeado en el pecho por el volante y la cabeza también. Todos trasladados al hospital de Plottier en dos ambulancias propias del hospital".

HOSPITAL DE PLOTTIER- VÁLIDA.jpg

En el siniestro vial trabajaron dos ambulancias del hospital local y personal de la Comisaría Séptima.

Fuerte choque

Casi a la misma altura, pero sobre la ruta, se produjo un fuerte choque este último sábado. Se trató de un violento accidente tuvo lugar en Ruta 22 y calle Zabaleta también en la vecina ciudad de Plottier. Alrededor de las 19 horas, Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en una colisión entre un auto y un móvil patrullero de la Comisaría 7° que terminó volcado.

A raíz de la colisión, dos policías fueron lesionados y los ocupantes del otro rodado también fueron heridos pero de menor consideración. Finalmente, todos fueron trasladados alHospital Plottier.

accidente plottier (1)

Según trascendió, el conductor del auto -un Volkswagen Polo- es un joven de 23 años de edad y dio positivo de alcoholemia con 0,23 gramos de alcohol en sangre. El accidente ocurrió cuando el patrullero se dirigía a cubrir un disturbio.