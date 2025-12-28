Policiales La Mañana accidente Impactante accidente entre un auto y un patrullero terminó con graves heridos

El accidente ocurrió este sábado por la tarde en Plottier. Tanto los ocupantes del patrullero como el vehículos fueron trasladados al nosocomio local.







Un violento accidente tuvo lugar este sábado por la madrugada en ruta 22 y calle Zabaleta en la ciudad de Plottier. Alrededor de las 19 horas, Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en una colisión entre un auto y un móvil patrullero de la Comisaría 7° que terminó volcado.

A raíz de la colisión, dos policías fueron lesionados y los ocupantes del otro rodado también fueron heridos pero de menor consideración. Finalmente, todos fueron trasladados al Hospital Plottier.

Según trascendió, el conductor del auto -un Volkswagen Polo- es un joven de 23 años de edad y dio positivo de alcoholemia con 0,23 gramos de alcohol en sangre. El accidente ocurrió cuando el patrullero se dirigía a cubrir un disturbio.