La Plata: se entregó el conductor que atropelló y abandó a la joven hallada muerta en una zanja

El sospechoso se presentó este domingo en la DDI y quedó detenido. Lo acusan de chocar con su camioneta a Eugenia Carril y dejarla abandonada tras el impacto.

Tras permanecer casi dos días prófugo, el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril, de 18 años , se presentó este domingo en la sede de la DDI de La Plata y quedó detenido.

El sospechoso que manejaba una Chevrolet Meriva decidió presentarse en la sede de la DDI. La Policía Bonaerense había allanado su casa y la de su exsuegra esta madrugada.

La camioneta con la que chocó a la joven el viernes en la localidad de Villa Elvira fue encontrada estacionada en la zona de 5 y 57. Tenía un impacto en el parabrisas, del lado del conductor.

El hombre, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, tiene 41 años, es peruano y la fiscalía había pedido la intervención de Migraciones, ya que sospechaban que podría fugarse a su país. Quedará detenido y a disposición de la Justicia.

La Plat: así fue el accidente en el que murió la joven

El viernes por la noche, Eugenia Carril volvía de la facultad cuando fue atropellada en la zona de 3 y 96, en Villa Elvira. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la joven bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, y caminó por la calle 96.

accidente La Plata

Un minuto después, una Chevrolet Meriva apareció en la misma secuencia y, tras una maniobra brusca, embistió a la joven.

El conductor no se detuvo a asistirla y escapó del lugar, dejando a Eugenia tirada en una zanja al costado de la calle. Vecinos alertaron a la policía, que llegó al lugar y confirmó la muerte de la joven.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al conductor y reconstruir la secuencia del hecho. La camioneta utilizada en el choque fue encontrada estacionada en la zona de 5 y 57, con un fuerte impacto en el parabrisas del lado del conductor. El vehículo será sometido a peritajes clave para la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, quien ordenó la recopilación de testimonios y pruebas para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad del acusado.

Choque fatal: un joven murió trágicamente y otras dos personas resultaron heridas

El comienzo del fin de semana largo registró un nuevo siniestro vial fatal en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Este sábado, un violento choque frontal entre dos camionetas en plena Ruta 2, en sentido a la ciudad de Mar del Plata, terminó con un muerto y dos personas heridas.

Según la información policial recabada, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 191, en la localidad de Castelli. Allí, el conductor de una camioneta Ford Eco Sport colisionó de frente contra una Toyota Hilux, aparentemente tras una mala maniobra.

Choque y muerte en Ruta 2

Como consecuencia, el conductor del rodado menor, un joven de 20 años identificado como Sebastián Traverso de la misma ciudad, falleció en el acto. En tanto, el segundo rodado implicado era conducido por Pablo Cortes, de 55 años, quien viajaba acompañado por Andrea Agariz, de 47.

Los tres fueron trasladados al Hospital de Castelli. Allí se constató la muerte de Traverso, mientras que los otros dos fueron asistidos con lesiones de distinta consideración.

La primera hipótesis apunta a que la víctima perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide el camino y chocó de frente con la Hilux, que iba en sentido a la costa bonaerense y en la que viajaban los dos heridos. La policía confirmó que el sector de la autovía es recto y las condiciones climáticas eran buenas, con cielo despejado, por lo que se descartó alguna causa externa.