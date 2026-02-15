Neuquén capital tendrá su propio banco y ya sueñan con un Procrear neuquino

El intendente Mariano Gaido dio su tradicional discurso en el Concejo Deliberante y anunció una herramienta financiera para apalancar la inversión privada.

Durante la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, el intendente de Neuquén , Mariano Gaido , repasó los principales números de los seis años que lleva frente a la gestión y anunció obras ambiciosas que en algunos casos, como la Avenida Mosconi, ya están en marcha. Entre los puntos más llamativos de sus anuncios se contó la creación de un banco municipal que ofrecerá créditos para el sector privado y hasta permitirá avanzar con la construcción de viviendas.

Si bien todavía no se mencionaron plazos o fechas de inicio de las actividades, el banco de la ciudad busca convertirse en una herramienta de financiamiento para propulsar al sector privado en un trabajo complementario con el Banco Provincia de Neuquén (BPN).

“Vengo a presentar la ordenanza de un Banco de la Ciudad y una agencia de inversión , que tiene por principal objetivo potenciar al sector privado de la ciudad, hablamos de la pequeña y la media empresa, del pulmón económico de la ciudad“, dijo Gaido en una conferencia de prensa que brindó tras culminar su discurso que dio inicio a las sesiones ordinarias.

“Es una alianza estratégica del BPN, que tiene una territorialidad tremenda, pero éste es un banco digital sólo para la ciudad y que busca aportar fondos propios a impulsar al sector privado“, afirmó.

Pese a las expectativas iniciales, Gaido aclaró que iniciarán un proceso ordenado para la creación de esta entidad financiera. Por el momento, no se conocen detalles sobre la modalidad, pero sí se adelantaron algunas características que persiguen desde el Poder Ejecutivo, vinculadas al acceso digital y el perfil moderno que reduzca los tiempos y la burocracia.

“Tenemos un proceso muy ordenado y muy prolijo que empezamos con la presentación de la ordenanza, llevando adelante los permisos correspondientes de acuerdo a lo que establece el Banco Central y somos muy ordenados y muy serios en lo que vamos a transitar en esta herramienta“, expresó.

Mariano Gaido - Concejo Deliberante su balance de gestión y los proyectos para 2026

Agregó que, más allá del ambicioso proyecto, buscarán que se trate de una institución con respaldo. “Cuando anunciamos una herramienta como el Instituto Municipal de Vivienda, lo concretamos y lo hacemos eficientes. Hicimos veinte barrios con cinco mil lotes con servicios, anunciamos más de mil más y es el único en el país que tiene superávit“ dijo y vaticinó la misma suerte para este nuevo banco.

Un banco para la construcción de viviendas

En un contexto de déficit habitacional en la ciudad, la Municipalidad se propuso avanzar con el desarrollo de nuevos loteos. Hasta el momento, ya se entregaron unos 5 mil lotes con servicios, lo que dio pie al nacimiento de seis nuevos barrios en la capital.

Si bien el intendente anunció la continuidad del programa, con la entrega de más de mil nuevos lotes este año, la verdadera solución habitacional llega siempre con las herramientas financieras para poder edificar una casa. En ese aspecto, el Banco de la Ciudad podría ofrecer soluciones nuevas para los neuquinos.

“El Banco Ciudad va a ser destinado al crecimiento, al sector privado y a los habitantes que quieren, por ejemplo, edificar una vivienda. El famoso Procrear se va a transformar en Neucrear“, adelantó Gaido.

“A mí me parece que es un motivo y un elemento sustancial, cuando inauguramos estos barrios, el crecimiento de los loteos en viviendas sucede a través de créditos como el Procrear, o la autoconstrucción. El Banco de la Ciudad va a ser una opción más para la construcción de viviendas, con un trabajo serio y responsable y 10 % de cobrabilidad“, afirmó.

El banco que dará prioridad a los neuquinos

A lo largo de su discurso, el intendente destacó la importancia del Compre Neuquino y aclaró que la Municipalidad de Neuquén contrata medio centenar de empresas locales para desarrollar las obras, lo que se traduce en la creación o sostenimiento de unos 5 mil puestos de trabajo.

En ese sentido, aclaró que el Banco de la Ciudad tendrá al empuje neuquino como su prioridad, por lo que ofrecerá herramientas para apalancar la inversión del sector privado. En ese contexto, se planea que esta entidad y el BPN acompañen especialmente a las empresas que quieran instalarse en el nuevo parque industrial de la ciudad, que ofrecerá prioridad para las empresas neuquinas.

Gaido aclaró que aún no está clara la estructura del Banco pero recordó que incluirá una alianza estratégica con el Banco Provincia de Neuquén y también con el gobierno de la provincia, que demostró su apoyo a la gestión comunal a través de la presencia del gobernador, Rolando Figueroa, durante el acto.