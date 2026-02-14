Fuerte choque en ruta 7: una camioneta impactó a un auto que esperaba el semáforo

El conductor de la Hilux no frenó a tiempo a causa de una supuesta distracción.

Un nuevo choque en la Ruta 7 generó algunas demoras en el tráfico durante la mañana del viernes, luego de que un conductor distraído impactara a una mujer que aguardaba la luz verde ingresando a Centenario.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar a pocos metros de la segunda rotonda y donde se encuentra el semáforo de la mano Centenario-Neuquén. El hecho fue alrededor de las 11 de la mañana del viernes , mientras una conductora de 38 años esperaba en su auto Renault Sandero que se habilite la luz verde para continuar camino, momento en que fue impactada.

La colisión llegó desde atrás y el responsable fue un hombre de 57 años domiciliado en Neuquén , quien iba al volante de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a su empresa empleadora. Al parecer, una distracción no lo dejó percatarse a tiempo que la luz del semáforo estaba roja y por lo tanto no habilitaba el paso. Por ello, terminó impactando a la conductora que aguardaba en el paso.

choque centenario (3)

Ambos vehículos sufrieron daños visibles; la camioneta en su parte delantera derecha y el Sandero en su baúl, que quedó abollado de manera notoria.

A raíz de esto, se hicieron presentes en el lugar personal de Tránsito Villa Obrera, del Hospital Natalio Burd de Centenario y Bomberos Voluntarios. Personal de Salud asistió a la mujer del Sandero y se decidió trasladarla luego de que manifestara algunos dolores, para una atención más exhaustiva. No obstante, estaría fuera de peligro.

Además, efectivos de Tránsito practicaron las pericias correspondientes en la escena y sometieron al test de alcoholemia al conductor de la Hilux, el cual arrojó resultado negativo. Los dos rodados fueron entregados a sus propietarios en el lugar.

Fuerte choque en cadena en Avenida Alfonsín

Un fuerte choque ocurrió en Parque Industrial, sobre la avenida Raúl Alfonsín durante la tarde de este miércoles. Una camioneta iba a alta velocidad e impactó desde atrás a dos autos que esperaban a que se ponga en verde el semáforo de la rotonda de las cerámicas en sentido hacia Neuquén.

Según indicó el Oficial Principal Sandro Retamal, en diálogo con LM Neuquén, los tres vehículos son un Chevrolet Onix, un Chevrolet Aveo y una Toyota Hilux. Fue esta última la que impactó a los dos anteriores en el semáforo. "Al llegar al semáforo no logra frenar a tiempo produciéndose el impacto por alcance, el famoso choque en cadena", afirmó Retamal.

El oficial agregó que la camioneta "impactó en primera medida el Chevrolet Onix, el cual por la inercia impacta al Aveo". Las personas involucradas fueron un hombre de 59 años (conductor del Aveo), una mujer de 46 años (que manejaba el Onix) y un hombre de 49 (conductor de la Hilux).

Choque PIN

Respecto a lesiones, Retamal informó que en el lugar "trabajó personal del SIEN trasladando a la conductora del Chevrolet Onix al el hospital Castro Rendón de manera preventiva dado que la misma padecía del lumbalgia". Hasta ahora no se difundió ningún parte médico, pero el oficial explicó que la mujer no tenía ninguna lesión visible y fue derivada para descartar alguna lesión interna potencialmente grave.

"Se verificó la documentación de los conductores, no hubo novedad respecto a ello, como así se le practicó el test de alcoholemia con resultados negativos. Desde el área de tránsito se realizaron las diligencias necesarias", cerró Retamal.