Fuerte choque en cadena en avenida Alfonsín

Ocurrió durante la tarde de este miércoles a la altura de las fábricas ceramistas. La Policía informó que se trató de un choque en cadena.

El choque ocurrió sobre avenida Alfonsín, a la altura de la rotonda de las fábricas ceramistas.

Un fuerte choque ocurrió en Parque Industrial , sobre la avenida Raúl Alfonsín durante la tarde de este miércoles. Una camioneta iba a alta velocidad e impactó desde atrás a dos autos que esperaban a que se ponga en verde el semáforo de la rotonda de las cerámicas en sentido hacia Neuquén.

Según indicó el Oficial Principal Sandro Retamal, en diálogo con LM Neuquén , los tres vehículos son un Chevrolet Onix, un Chevrolet Aveo y una Toyota Hilux. Fue esta última la que impactó a los dos anteriores en el semáforo. "Al llegar al semáforo no logra frenar a tiempo produciéndose el impacto por alcance, el famoso choque en cadena", afirmó Retamal.

El oficial agregó que la camioneta "impactó en primera medida el Chevrolet Onix, el cual por la inercia impacta al Aveo". Las personas involucradas fueron un hombre de 59 años (conductor del Aveo), una mujer de 46 años (que manejaba el Onix) y un hombre de 49 (conductor de la Hilux).

Choque PIN (1)

Respecto a lesiones, Retamal informó que en el lugar "trabajó personal del SIEN trasladando a la conductora del Chevrolet Onix al el hospital Castro Rendón de manera preventiva dado que la misma padecía del lumbalgia". Hasta ahora no se difundió ningún parte médico, pero el oficial explicó que la mujer no tenía ninguna lesión visible y fue derivada para descartar alguna lesión interna potencialmente grave.

"Se verificó la documentación de los conductores, no hubo novedad respecto a ello, como así se le practicó el test de alcoholemia con resultados negativos. Desde el área de tránsito se realizaron las diligencias necesarias", cerró Retamal.

El tránsito fue interrumpido brevemente y se liberó.

Tragedia en Las Ovejas: una mujer murió tras volcar en la Ruta 43

Este miércoles, la Ruta Provincial 43 de Neuquén se cobró una nueva víctima fatal. Un triste desenlace ocurrió cuando una mujer perdió el control de su camioneta en cercanías de Las Ovejas y volcó de forma violenta. Pese a ser trasladada a distintos centros de salud, las heridas sufridas le impidieron sobrevivir y murió.

Según la información aportada por el Comisario Inspector Daniel Rivas, la víctima tenía 38 años y era oriunda del norte neuquino. La conductora circulaba sola a bordo de su pick-up Toyota Hilux blanca cuando derrapó, salió de la ruta y, tras dar varios tumbos, volcó, quedando sobre la banquina en posición normal.

vuelco fatal las ovejas

Rivas confirmó que el siniestro tuvo lugar a la altura del sector conocido como La Laja. Tras el hecho, la víctima fue trasladada al hospital de Las Ovejas; sin embargo, horas después fue derivada al nosocomio Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal.

Lamentablemente, esta tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento. Además, indicaron que la mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió despedida del vehículo. Esto se sumó al hecho de que los airbags no se desplegaron al momento del accidente.

La noticia enlutó a la comunidad de Las Ovejas, ya que se trataba de una vecina de la localidad. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima.

En el operativo, intervino personal de la Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, que iniciaron las diligencias correspondientes para determinar los motivos del siniestro.