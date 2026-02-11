Una ciudad cordillerana de Neuquén entre las más hospitalarias del mundo

El destino fue destacado por la plataforma de reservas Booking. La localidad fue la única de Argentina incluida entre las diez destacadas a nivel internacional.

Un destino de la cordillera neuquina, entre los más hospitalarios del mundo.

La provincia de Neuquén sumó un nuevo orgullo en la lista de sus logros mundiales, ya que en las últimas horas se publicaron los resultados de la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. Los premios, otorgados por la plataforma Booking , destacaron a una ciudad cordillerana con un galardón por un curioso motivo.

Se trata de San Martín de los Andes , que volvió a posicionarse en el mapa turístico internacional tras ser reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo . La medalla tiene como sustento más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros, que evalúan la amabilidad, cordialidad y calidad en la atención .

El reconocimiento destaca el compromiso de toda la comunidad local, incluidos los habitantes, prestadores turísticos y comercios. El mérito es doble , ya que se trata de la única localidad de Argentina incluida en el ranking .

“Este reconocimiento es un fiel reflejo del esfuerzo de toda la comunidad de San Martín de los Andes por brindarle al visitante una atención destacada y que le permite posicionarse a escala mundial gracias a la amabilidad, hospitalidad y cordialidad de su gente”, señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com en nuestro pais.

san-martin-los-andes-resume-lo-mejor-la-patagonia-un-solo-destino Cinco recomendaciones para comer en San Martín De Los Andes.

Un destino de primer nivel

En esta ocasión, San Martín de los Andes comparte la distinción con destinos de primer nivel como Harrogate (Reino Unido), Montepulciano (Italia) y Pirenópolis (Brasil), entre otros. Si bien el listado publicado no establece un orden específico, reconoce a los lugares que mantienen estándares de hospitalidad sobresalientes.

Gutiérrez remarcó también el valor diferencial del país en materia turística: “Ese gen argentino, que el mundo admira, es el que tenemos que aprovechar y volcar también en la atención al visitante para que cada turista se sienta especial cuando nos visita”.

Este logro consolida la presencia argentina en estos premios. Entre ciudades, las ediciones anteriores ya habían sido distinguidas: El Chaltén en 2019 y Ushuaia en 2022, mientras que Santa Cruz (2021) y Misiones (2025) recibieron el reconocimiento a escala provincial.

san martin de los andes

Un paraíso a la orilla del Lacar

Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por la imponente cordillera, la ciudad de San Martín de los Andes combina paisajes de montaña con una identidad patagónica muy marcada. Sus calles de estilo alpino, cafés frente al lago y tiendas artesanales invitan a recorrerla sin prisa.

Para los amantes del turismo activo, el Parque Nacional Lanín ofrece bosques milenarios, ríos cristalinos y escenarios ideales para el senderismo, el kayak y el avistaje de fauna. En invierno, el cerro Chapelco se convierte en uno de los centros de esquí más importantes del país, mientras que el verano abre paso a cascadas, playas lacustres y circuitos al aire libre.

En ese contexto, el premio refuerza el perfil de la ciudad como un destino que combina hospitalidad, naturaleza y calidad de servicios, atributos que hoy marcan la diferencia al momento de elegir dónde viajar.

Ranking del 14.° Traveller Review Awards 2026

Además del destino patagónico, esta edición de los premios destacó otros nueve destinos turísticos del mundo:

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwán

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Reino Unido

Fredericksburg (Texas), Estados Unidos

Pirenópolis, Brasil

Swakopmund, Namibia

Takayama, Japón

Noosa Heads, Australia

Klaipda, Lituania

Este reconocimiento no solo impulsa la visibilidad internacional del destino neuquino, sino que también ratifica el papel de la hospitalidad como uno de los principales motores del turismo argentino.