Por una falla eléctrica, cerraron un importante Paso Internacional de Neuquén

El cruce permanecerá inhabilitado por problemas en el generador del lado argentino. Advierten por calzada resbaladiza y lluvias intermitentes.

Durante la jornada de este miércoles, el Complejo Fronterizo Mamuil Malal permanecerá totalmente cerrado para la circulación de todo tipo de vehículos . El paso internacional se encuentra inhabilitado por una falla eléctrica en el sistema del lado argentino.

Según informó oficialmente la autoridad de control en su reporte emitido a las 15:30, el servicio se verá suspendido durante toda la jornada de hoy . El inconveniente energético afectó la operatoria habitual, por lo que no se permite la circulación de buses ni de vehículos menores .

Si bien el horario de atención del lugar es de 8:00 a 16:20, la interrupción del suministro dejó sin efecto la operatividad de los sistemas corporativos de los organismos migratorio y aduanero, del lado argentino. La situación impide realizar los controles habituales de ingreso y egreso entre ambos países .

Cabe destacar que se trata de un paso clave que conecta Neuquén con la Región de La Araucanía, en Chile. “Se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos por el resto de la jornada”, indicaron en el comunicado oficial. Además, agregaron que “una vez subsanado dicho inconveniente, se comunicará” la reapertura.

Un miércoles con clima inestable

En cuanto a las condiciones climáticas, la zona del paso internacional permanece con cielo nublado con lluvias intermitentes en la zona cordillerana. Asimismo, las autoridades recomiendan extremar la precaución al conducir por la presencia de calzada resbaladiza.

Desde el organismo se solicitó la comprensión a los usuarios y se recomendó evitar dirigirse al paso hasta nuevo aviso. No se precisó aún un horario estimado de normalización del servicio eléctrico ni de restitución del paso.

Otro paso habilitado

Por su parte, esta mañana, las autoridades de Vialidad Nacional informaron que se habilitó el Paso Internacional Picho Hachado, luego de permanecer cerrado durante el martes por las alertas naranja y amarilla de viento y lluvia que afectaron la provincia.

Durante la jornada de ayer, las condiciones meteorológicas obligaron al cierre preventivo en horas de la tarde, ya que se encontraba intransitable por la presencia de lluvia, visibilidad reducida y fuertes ráfagas de viento.

En su reporte de las 7.10, el organismo informó que se encontraba transitable con precaución, debido a la calzada mojada con hielo en algunos sectores. Además, desde la entidad, comunicaron que se mantenían las fuertes ráfagas de viento y las bajas temperaturas.

Dentro del comunicado, sumaron un dato clave. Vialidad remarcó que en la zona se registra la presencia de animales sueltos, por lo que solicitan tomar las medidas necesarias para evitar accidentes.

Recomendaciones para circular en ruta con lluvia y viento

Como en otras ocasiones, las autoridades nacionales y provinciales recomendaron informarse por los canales oficiales antes de circular por los sectores y rutas afectadas por las inclemencias del tiempo. Además, recordaron algunos consejos: