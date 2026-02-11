En 25 fotos: así fue la Marcha contra la reforma laboral en Neuquén

Los neuquinos manifestaron en la tarde de este miércoles su rechazo al proyecto de Javier Milei que se debatía en el Senado de la Nación.

Cientos de neuquinos manifestaron su total rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional de la administración de Javier Milei ante la "quita de derechos de los trabajadores".

Minutos previos a las 15 de este miércoles se concentraron en las inmediaciones del monumento al General San Martín para luego recorrer las calles céntricas de la ciudad de Neuquén.

La convocatoria fue realizada por la CGT Neuquén y contó con la adhesión de la CTA y sectores del sindicalismo combativo, que tiene algunas diferencias con el triunvirato clásico, dado que no hubo convocatoria al paro general. En cambio hubo retiros de los lugares de trabajo con fuerte presencia de los gremios.

Se fueron sumamando los sindicatos de comercio, educación, sanidad, energía, servicios y distintos sindicatos del sector privado. En el ámbito estatal, ATE Neuquén realizó un paro en la administración pública provincial.

Uno de los referentes de la CGT local y actual Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Ramón "Colo" Fernández , sostuvo a LM Neuquén que la convocatoria responde al rechazo de un proyecto que, según afirmó, “no trae ninguna solución para el mundo del trabajo ni para los trabajadores de la Argentina”.

