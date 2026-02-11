Un adolescente de 16 años fue imputado por la muerte del motociclista en el Metrobus y habló en la audiencia

La víctima fue identificada como Antonio Felipe Altamirano, de 24 años. El adolescente imputado por homicidio tomó la palabra para dar un mensaje.

En medio de la bronca y tristeza de la familia del joven motociclista que fue atropellado y murió en el oeste neuquino, la Justicia formuló cargos contra el adolescente de 16 años acusado de provocar su muerte. La imputación fue realizada este miércoles durante una audiencia en la Ciudad Judicial, donde el Ministerio Público Fiscal detalló cómo ocurrió el hecho.

La víctima fue identificada como Antonio Felipe Altamirano, de 24 años, proveniente de Corrientes. El joven llevaba apenas seis meses viviendo en Neuquén junto a su hermana. Tras la tragedia, su familia debió viajar de urgencia para acompañarlo durante la internación. Ahora, además de atravesar el duelo, esperan poder trasladar el cuerpo a su provincia natal una vez que la Justicia lo autorice, aunque el costo del operativo representaría una suma millonaria.

Desde el entorno de la víctima insistieron en la necesidad de que el caso no quede impune, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades en un hecho que volvió a poner en debate la conducción imprudente y el acceso de menores a vehículos.

Cómo fue el choque que provocó la muerte del motociclista y los cargos que enfrenta

El fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, sostuvo como teoría del caso que el choque se produjo el 24 de enero alrededor de las 0:12, cuando el menor conducía un Volkswagen Voyage por Avenida del Trabajador en dirección oeste. Al llegar a la intersección con Moritán, giró hacia la izquierda pese a la existencia de una señal de tránsito que le prohibía realizar esa maniobra.

En ese contexto, embistió a Altamirano, quien circulaba en una moto Suzuki por la misma avenida en sentido contrario. Tras el impacto, la víctima perdió el control del rodado, salió despedida y golpeó contra el cordón cuneta.

Las lesiones fueron gravísimas. Altamirano sufrió un trauma cráneo-encefálico y permaneció internado durante dos días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento, un desenlace que generó conmoción y bronca entre familiares y allegados.

Durante la audiencia, el fiscal también remarcó que el adolescente manejaba sin licencia de conducir. El test de alcoholemia, en tanto, arrojó resultado negativo. El delito atribuido es homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo y por la violación de una señal de tránsito, en calidad de autor.

Entre las pruebas reunidas hasta el momento, el representante del Ministerio Público mencionó el testimonio de un testigo presencial y registros de cámaras de seguridad que captaron el momento del incidente, material que será clave para reconstruir la mecánica del choque.

¿Qué dijo el adolescente cuando pidió la palabra?

La jueza de la Niñez y Adolescencia Carolina García avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de dos meses para profundizar la recolección de evidencia. Antes de que finalizara la audiencia, el propio adolescente pidió la palabra ante la sala donde participaban los familiares y la magistrada.

El menor de edad ofreció disculpas a la familia de la víctima, lamentó lo ocurrido y aseguró que actuó sin intención.

Debido a que el acusado es menor de edad pero punible, el proceso se tramita bajo los lineamientos de la Ley provincial 2302 de protección integral de la niñez y adolescencia, lo que implica ciertas restricciones en la difusión de datos personales y en las medidas judiciales que pueden adoptarse.

El caso ocurrido en los primeros minutos de aquel sábado de enero en una zona transitada del oeste neuquino está cercano al corredor del Metrobús y con presencia de domos urbanos, por lo que se espera que las imágenes aporten claridad sobre la secuencia y un proceso judicial que determine las responsabilidades. En tanto, fuentes judiciales confirmaron a este medio que el auto que impactó a la víctima fatal está a nombre del padre del adolescente involucrado, que sería agente de la policía neuquina.