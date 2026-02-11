El momento en que una adolescente sufrió una descarga eléctrica en una calle inundada de Río de Janeiro

Sucedió durante una fuerte tormenta y afectó también a un hombre que intentó ayudarla. El relato de un transeúnte que se convirtió en héroe.

La adolescente chilena de 15 años es asistida tras sufrir una descarga eléctrica en Río de Janeiro.

Una adolescente salvó su vida de milagro tras sufrir una descarga eléctrica en una calle inundada de Río de Janeiro, Brasil , en medio de una fuerte tormenta. El episodio se registró, específicamente, en una de las esquinas más transitadas de Copacabana y también le causó heridas a uno de los hombres que intentó auxiliarla.

Ocurrió en la intersección de la calle Santa Clara y la avenida Nossa Senhora, cerca de un poste de luz rodeado de cajas de empalme . Allí, la turista chilena de 15 años , cuyo nombre no fue revelado, quedó inmovilizada sobre el asfalto mientras recibía una descarga eléctrica.

Un hombre que se encontraba del otro lado de la calle intentó asistirla porque creyó que se estaba ahogando, pero al tocarla también sufrió una descarga eléctrica y quedó atrapado durante varios segundos. Ambos permanecieron tendidos en el suelo hasta que lograron ser separados con ayuda de otras personas que estaban en el lugar.

El Departamento de Bomberos informó que sufrieron lesiones moderadas y fueron trasladados a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Copacabana. Según la Guardia Municipal, ambos se recuperan satisfactoriamente.

El instructor que se convirtió en héroe tras salvar a la adolescente

Un instructor de educación física reaccionó ante los pedidos de auxilio, en medio de una lluvia intensa y mientras el agua subía rápidamente por la calle y la vereda.

"Escuché gritos, la calle se llenó enseguida y gritaban '¡Qué susto, qué susto!'. Mucha gente corría y los gritos no paraban. Cuando me acerqué, vi que la niña estaba pegada al suelo", contó Edgar, dueño de un gimnasio ubicado en las inmediaciones, en declaraciones difundidas por medios brasileños.

De acuerdo con su testimonio, la joven se encontraba inconsciente al momento de ser liberada de la descarga eléctrica. "El hombre intentó ayudarla y también se quedó atascado, pero logró liberarse y ella se desmayó. Cuando logró liberarse, fue porque una persona la jaló del cabello. Fue entonces cuando comencé a reanimarla", relató.

"Le practiqué RCP durante unos 10 minutos. Cuando llegaron los bomberos, ya estaba consciente, pero estaba tensa, muy tensa. Hice lo mejor que pude y al final todo salió bien. Lo mejor de todo, después de estar inconsciente tanto tiempo, fue ver a esa persona sonreír”, admitió el héroe de la noche.

Quién era el hombre que intentó ayudar inicialmente a la joven

El hombre que también resultó herido fue identificado como Felipe Dias de Castro Souza, de 33 años, quien vive en las calles de Copacabana y realiza trabajos ocasionales en el barrio.

"Pensé que se estaba ahogando, corrí y, al intentar agarrarle la mano, me dio una descarga eléctrica. Luché un buen rato, con la pierna atrapada, y al cabo de un rato logré salir y me sacaron", recordó.

Tras recibir el alta hospitalaria, Felipe volvió a referirse al episodio: “Ella ya estaba tirada en el agua, revolviéndose como loca. Se resistía de verdad”.

“Miré, pero no sabía que era una descarga eléctrica. En cuanto metí el pie en el agua, la toqué y me quedé allí parado. No había forma de moverse”, manifestó en declaraciones difundidas por medios locales.

Sobre la intervención del preparador físico, agregó: "Fue de gran ayuda en aquel momento; fue increíblemente difícil. No sé cómo no morí. Ella tampoco. Fue duro”.

“De niño, casi muero tras ser atropellado por un tren, pero nunca había vivido algo así. Fue Dios mismo. Todavía me siento un poco débil, cojeando; ayer no podía mover la pierna”, destacó.

Las proveedoras del servicio se despegaron del hecho

Varias zonas de la Región Metropolitana de Río de Janeiro fueron afectadas el lunes, cuando ocurrió aquel hecho, por fuertes lluvias. La capital ingresó en la etapa 3 de alerta a las 19:24, según informó el Centro de Operaciones y Resiliencia (COR).

El organismo identificó anegamientos e inundaciones en Barra da Tijuca, Barra Olímpica, Recreio, Jacarepaguá, Lagoa, Cascadura y otros puntos de la ciudad.

En un comunicado, la alcaldía de Río de Janeiro informó que un equipo de la concesionaria SmartLuz inspeccionó el lugar del accidente y constató que ni el poste ni la caja de empalme instalados en la acera presentaban anormalidades y no fueron el origen del choque.

Por su parte, la empresa Light afirmó que su red eléctrica en la región es subterránea.