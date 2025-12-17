Un plan macabro: engañó a una mujer, la prendió fuego y secuestró a su bebé de 8 meses

La mujer fue detenida tras varios días de búsqueda. Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo reconstruir todo lo que sucedió.

La principal sospechosa fue detenida en otra ciudad y está a disposción de la Justica.

Días de terror se vivieron en una de las zonas más carenciadas de Río de Janeiro en Brasil , cuando una mujer y su bebé de 8 meses desaparecieron . Todo ocurrió tras la presunta ayuda de una mujer que contactó a la madre de la menor. Todo terminó en un brutal ataque.

Luego de casi cinco días de búsqueda , la mujer sospechosa del macabro hecho fue arrestada . Fue identificada como Ana Paula da Costa , de 29 años, y enfrentará cargos de secuestro, intento de homicidio y abandono infantil.

El impactante episodio ocurrió en Morro da Providência, luego de que Ana Paula le ofreciera ayuda económica y donaciones de ropa a Rosimere da Hora para sus cinco hijos, sabiendo que la familia atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad.

Durante tres días seguidos, ambas mujeres se encontraron. Pero el día que la bebé fue secuestrada Ana le había pedido previamente a Rosimere que llevara los documentos de sus hijos para poder concretar la supuesta donación.

Cómo ocurrió el crimen seguido de secuestro de la bebé en Brasil

Luego de aquel encuentro, la joven madre apareció con el 30% del cuerpo quemado en la entrada del Parque União, en el Complejo de la Maré. Al parecer, según las primeras hipótesis, Ana Paula tenía intenciones de criar a la niña como si fuera su propia hija, luego de haber perdido un embarazo el año pasado.

En tanto, a través de una cámara de seguridad de una estación de servicio se logró establecer que la sospechosa caminaba con el bebé en bazos y la hija mayor de Rosimere, de 7 años, a su lado.

En primer lugar, se dirigieron a un local de comidas, donde la sospechosa permaneció cinco minutos. Luego, salió sola con la beba: la nena de 7 años quedó atrás.

Minutos después, la niña fue vista caminando sola al costado de la ruta. Vecinos fueron a su rescate y quedó bajo la protección de los Servicios de Protección Infantil.

El caso mantuvo a todos con gran conmoción, hasta que la policía logró localizar a Ana Paula y a la beba en Cataguases, Minas Gerais. La mujer fue detenida por secuestro.

La investigación sigue abierta para determinar cómo se produjo el ataque a Rosimere y si hubo cómplices en el secuestro.

El impactante asesinato de un hombre que abusó y mató a un nene de 9 años

Un hombre que había salido de la cárcel tras permanecer 20 años preso, fue asesinado en plena calle. Estaba condenado por abusar y matar a un niño. Todo quedó grabado.

João Ferreira da Silva, un hombre de 46 años condenado por abusar y matar a un nene de 9 años, fue asesinado en plena calle. Ocurrió en la ciudad brasileña de Sinop, estado de Mato Grosso.

El estremecedor crimen ocurrió el pasado miércoles 10 de diciembre por la mañana y quedó grabado por una cámara de seguridad de un local cercano.

El hombre, que había sido condenado por el brutal crimen de Bruno Aparecido dos Santos en 2005, fue asesinado frente a una posada, apenas unas horas después de haber recuperado la libertad.

En el video se ve cómo dos hombres con la cara tapada con gorras y tapabocas se acercan a Ferreira da Silva, lo empujan y uno de ellos le dispara varias veces.