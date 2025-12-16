El hijo mayor de Donald Trump se comprometió en la Casa Blanca: quién es la influencer con la que se casará

El anuncio se realizó durante una recepción oficial en Washington. La novia dijo que se va a casar "con el amor de su vida".

Donald Trump Jr, junto a su ahora prometida, Bettina Anderson, y su papá, el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump Jr ., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció el lunes por la noche su compromiso durante una recepción realizada en la Casa Blanca. Su futura esposa es Bettina Anderson , modelo, influencer y cofundadora de una organización no gubernamental, con quien mantiene una relación que se conoce de manera pública desde fines de 2024.

El anuncio se realizó en la residencia presidencial de Washington, ante un grupo de selectos invitados que fueron testigos del momento en que Trump Jr., de 47 años, tomó la palabra para confirmar el compromiso y pronunció una breve declaración que sorprendió a todos.

“ Normalmente no me quedo sin palabras , porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”, expresó.

Luego habló Anderson y dijo que se va a casar con "el amor de su vida". Además, aseguró que había pasado el fin de semana “más increíble” de su vida y que se siente “la chica más afortunada del mundo”.

Happy birthday dad we love you. (1) Donald Trump Jr. junto a su prometida, Bettina Anderson, en el cumpleaños del presidente de Estados Unidos.

Habían asistido juntos a la investidura presidencial de Trump en enero de este año y también se mostraron de la misma manera en junio de este año, en el cumpleaños del presidente.

En los últimos meses, Anderson comenzó a tener mayor visibilidad pública vinculada al entorno del mandatario. Pese a lo majestuoso del anuncio, no hubo mayores detalles sobre la fecha o el lugar del casamiento.

Quién es Bettina Anderson, la futura esposa de Trump Jr.

Bettina Anderson es, además de modelo e influencer, una de las cofundadoras de The Paradise Fund, una organización no gubernamental. Cumple 39 años este mes de diciembre y su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en medios estadounidenses a partir de su relación con Donald Trump Jr.

Según destacó el diario The New York Times, Anderson estuvo en la Convención Nacional Republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura presidencial de Donald Trump. Allí, de acuerdo con esa fuente, se ubicó en la tribuna presidencial, justo detrás de Donald Trump Jr. y de Kimberly Guilfoyle, quien en ese momento aún era su pareja.

Esa imagen llamó la atención de la prensa y de los asistentes, ya que fue una especie de anticipo del vínculo que se haría público meses después. Es que la relación entre Anderson y Trump Jr. fue conocida públicamente en diciembre de 2024, cuando comenzaron a aparecer juntos en distintos ámbitos sociales y políticos.

El sinuoso historial sentimental de Donald Trump Jr.

Antes de su relación con Bettina Anderson, Donald Trump Jr. estuvo casado durante aproximadamente 12 años con Vanessa Trump. Según recordó la revista People, Vanessa Trump presentó una demanda de divorcio en 2018.

De ese matrimonio nacieron cinco hijos: Kai Madison, de 18 años; Donald III, de 16; Tristan Milos, de 14; Spencer Frederick, de 13; y Chloe Sophia, de 11.

Luego de la separación, el hijo del mandatario republicano comenzó una relación con Kimberly Guilfoyle, una abogada, exfiscal y expresentadora de Fox News que tuvo una participación importante en el partido de Trump al participar en distintas convenciones en 2020, año en que se comprometió con Trump Jr., y 2024.

Desde este año, ya separada de su expareja, Guilfoyle cumple el papel de embajadora estadounidense en Grecia.