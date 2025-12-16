Quién era el motociclista que murió en Plaza Huincul tras chocar contra un árbol

La víctima falleció por la gravedad de las lesiones, mientras otra persona que también iba en la moto continúa internado.

El trágico accidente ocurrido en Plaza Huincul tuvo un desenlace fatal y causó conmoción en toda la comunidad. Uno de los ocupantes de la motocicleta que impactó violentamente contra un árbol en el bulevar central murió a causa de las severas heridas sufridas durante el choque .

El hecho se registró este lunes alrededor de las 8:30 sobre la avenida Benito Pérez, una transitada arteria de la ciudad. Según se conoce, dos personas se desplazaban a bordo de una motocicleta que, por motivos que aún se investigan, perdió el control e impactó contra un árbol ubicado en el cantero central.

Como consecuencia del fuerte golpe, ambos ocupantes resultaron gravemente heridos . Pese a la rápida intervención del personal de emergencias, uno de ellos murió, mientras que el segundo permanece internado en estado reservado, bajo estricta observación médica.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

La víctima fatal fue identificada como Diego Armando Rodríguez, de 39 años. Su fallecimiento se produjo a raíz de las múltiples heridas sufridas durante el impacto, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud que acudió al lugar del siniestro.

Según indicaron fuentes policiales, la motocicleta circulaba a alta velocidad al momento del accidente. El impacto contra el árbol fue de tal magnitud que generó un importante despliegue de efectivos policiales, personal sanitario y peritos accidentológicos, quienes trabajaron durante varias horas en la escena para relevar indicios y reconstruir la mecánica del hecho.

Tras el choque, la avenida Benito Pérez permaneció parcialmente restringida al tránsito, lo que ocasionó demoras en la circulación durante parte de la mañana. Las tareas incluyeron la preservación del lugar, el relevamiento de huellas, la ubicación final de la motocicleta y el análisis de posibles factores que hayan influido en la pérdida de control del rodado.

Ambulancia en el hospital de Cutral Co.jpg

Cuál es el estado de salud del segundo motociclista accidentado

El segundo ocupante de la motocicleta fue trasladado de urgencia al hospital local, donde continúa internado con pronóstico reservado. Su evolución es seguida de cerca por el equipo médico, mientras se aguarda su recuperación para poder incorporar su testimonio a la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia, que dispuso la realización de las pericias correspondientes y no descarta sumar registros de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer con mayor precisión cómo se produjo el siniestro. Hasta el momento, no se informó oficialmente si ambos ocupantes llevaban casco ni otros elementos de seguridad al momento del impacto.

Otro choque: una moto terminó incrustada en una agencia de autos

Un choque de extrema violencia se registró durante la mañana del lunes, alrededor de las 9, en el barrio Cumelén, cuando una moto terminó incrustada contra la reja de una agencia de autos, y su conductor, un joven de 18 años, resultó gravemente herido. Se trata de una fractura expuesta en la pierna que dejó su huella sangrienta en el asfalto.

SFP Accidente moto catriel y c h rodriguez (2) Sebastián Fariña Petersen

El hecho ocurrió en la intersección de Catriel y Carlos H. Rodríguez, cuando el motociclista circulaba "bajando" por calle Catriel junto con su hermano menor de edad a bordo de una moto de alta cilindrada. Por causas que se desconocen se produjo la colisión contra el auto que cruzaba circulando por Carlos H.

Producto del impacto, la moto salió despedida y quedó incrustada en el frente del comercio, mientras que el joven cayó violentamente al asfalto y quedó tendido junto al alambrado del local que quedó abollado, a centímetros de dañar a los autos en exhibición.

Según se informó, el motociclista llevaba casco, lo que habría evitado lesiones aún más graves. Sin embargo, se produjo tal nivel de violencia que sobre la vereda y la calzada quedaron trozos desperdigados del casco.