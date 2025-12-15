Murió un motociclista tras un violento choque contra un árbol

El accidente dejó además a otro joven internado en estado reservado. El impacto se produjo cuando la moto perdió el control y terminó contra el bulevar central.

Uno de los motociclistas que protagonizó un grave accidente falleció como consecuencia de las severas heridas sufridas tras un choque contra un árbol a alta velocidad, en Plaza Huincul .

El episodio ocurrió este lunes por la mañana, alrededor de las 8:30, sobre la avenida Benito Pérez. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, dos personas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdieron el control del rodado y terminaron impactando de lleno contra un árbol ubicado en el bulevar central de esa arteria.

Según se pudo reconstruir en base a los primeros testimonios y a las pericias iniciales, la motocicleta circulaba a alta velocidad . El violento choque provocó que ambos ocupantes salieran despedidos y sufrieran heridas de extrema gravedad, lo que motivó un inmediato despliegue de los servicios de emergencia.

Personal de salud arribó rápidamente al lugar y brindó las primeras asistencias. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y que ambos fueron trasladados en código rojo al hospital local, uno de los motociclistas murió a raíz de las heridas sufridas.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

En tanto, el segundo ocupante se encuentra internado y permanece en estado reservado y bajo estricta observación médica.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal sanitario y peritos especializados, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar la escena y avanzar en la determinación de las circunstancias que derivaron en el choque. La avenida permaneció parcialmente restringida al tránsito durante el operativo, lo que generó demoras en la circulación durante parte de la mañana.

Fuentes oficiales indicaron que se están analizando distintos elementos, entre ellos las condiciones del asfalto, la mecánica del impacto y la velocidad a la que se desplazaba la motocicleta. Además, no se descarta que se incorporen registros fílmicos de cámaras de seguridad cercanas que puedan aportar mayor precisión a la investigación.

El caso quedó en manos de la Justicia, que continuará con las actuaciones para establecer responsabilidades y esclarecer con precisión cómo se produjo el siniestro. Mientras tanto, el estado de salud del motociclista sobreviviente es seguido de cerca por el personal médico, con pronóstico reservado.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Otro choque: una moto terminó incrustada en una agencia de autos

Un choque de extrema violencia se registró durante la mañana del lunes, alrededor de las 9, en el barrio Cumelén, cuando una moto terminó incrustada contra la reja de una agencia de autos, y su conductor, un joven de 18 años, resultó gravemente herido. Se trata de una fractura expuesta en la pierna que dejó su huella sangrienta en el asfalto.

El hecho ocurrió en la intersección de Catriel y Carlos H. Rodríguez, cuando el motociclista circulaba "bajando" por calle Catriel junto con su hermano menor de edad a bordo de una moto de alta cilindrada. Por causas que se desconocen se produjo la colisión contra el auto que cruzaba circulando por Carlos H.

Producto del impacto, la moto salió despedida y quedó incrustada en el frente del comercio, mientras que el joven cayó violentamente al asfalto y quedó tendido junto al alambrado del local que quedó abollado, a centímetros de dañar a los autos en exhibición.

Según se informó, el motociclista llevaba casco, lo que habría evitado lesiones aún más graves. Sin embargo, se produjo tal nivel de violencia que sobre la vereda y la calzada quedaron trozos desperdigados del casco.