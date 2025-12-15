Violento choque: una moto terminó incrustada en una agencia de autos y su conductor sufrió una fractura expuesta

El accidente ocurrió este lunes a las 9 de la mañana en Carlos H. Rodríguez y Catriel. Tránsito realizó corte parcial de las calles mientras duraron las pericias.

Un choque de extrema violencia se registró durante la mañana del lunes, alrededor de las 9 , en el barrio Cumelén, cuando una moto terminó incrustada contra la reja de una agencia de autos , y su conductor, un joven de 18 años , resultó gravemente herido. Se trata de una fractura expuesta en la pierna que dejó su huella sangrienta en el asfalto.

El hecho ocurrió en la intersección de Catriel y Carlos H. Rodríguez , cuando el motociclista circulaba "bajando" por calle Catriel junto con su hermano menor de edad a bordo de una moto de alta cilindrada. Por causas que se desconocen se produjo la colisión contra el auto que cruzaba circulando por Carlos H.

Producto del impacto, la moto salió despedida y quedó incrustada en el frente del comercio, mientras que el joven cayó violentamente al asfalto y quedó tendido junto al alambrado del local que quedó abollado, a centímetros de dañar a los autos en exhibición.

SFP Accidente moto catriel y c h rodriguez (1) Sebastián Fariña Petersen

Según se informó, el motociclista llevaba casco, lo que habría evitado lesiones aún más graves. Sin embargo, se produjo tal nivel de violencia que sobre la vereda y la calzada quedaron trozos desperdigados del casco.

Grave choque con el motociclista hospitalizado

El joven sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que debió ser asistido de urgencia en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Castro Rendón. En tanto, su hermano menor sufrió politraumatismos, por lo que fue derivado al San Agustín.

Personal policial y de emergencias trabajó en la escena durante varios minutos para asistir al herido y ordenar el tránsito. La circulación estuvo parcialmente interrumpida mientras se retiraba la moto y se evaluaban los daños materiales ocasionados por el choque.

La conductora, una mujer de 51 años, estacionó el auto sobre Carlos H, y esperó a la Policía. De pie,

a unos metros de su auto con el frente destruido, sin paragolpes, la automovilista realizó el test de alcoholemia cuyo resultado no trascendió.

SFP Accidente moto catriel y c h rodriguez (4) Sebastián Fariña Petersen

En tanto, se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho que terminó con lesiones graves. Policía de Tránsito realizó las pericias correspondientes, midiendo las distancias entre los distintos elementos. Por su parte, el dueño de la agencia se hizo presente para constatar daños y aseguró que no brindaría declaraciones.

SFP Accidente moto catriel y c h rodriguez (3) Sebastián Fariña Petersen

Manejaba con alta graduación alcohólica y chocó contra un auto estacionado

Un conductor ebrio, con alta graduación alcohólica, chocó en la madrugada de este sábado a un auto estacionado en la esquina de las calles Cuba y 25 de Mayo, en las afueras, de la vecina ciudad de Centenario. El protagonista del siniestro vial fue un hombre de 33 años, con domicilio en la capital neuquina, que conducía un Volkswagen Gol Trend de color azul en horas de la madrugada.

Según confirmaron a LM Neuquén, el accidente tuvo lugar apenas pasadas las 4 de esta madrugada cuando el conductor del Volkswagen circulaba por calle Cuba en dirección Norte y, por circunstancias que se desconocían y se trataban de establecer, impactó en la parte lateral posterior izquierda de un auto estacionado de marca Ford.

Personal policial tanto de la Comisaría Quinta como de Tránsito Villa Obrera se acercaron al lugar y constataron que el conductor no estaba lesionado a pesar del fuerte impacto contra el auto estacionado. El hombre conducía con 2.05 gramos de alcohol en sangre cuando rige tolerancia cero en toda la provincia.