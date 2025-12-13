Manejaba con alta graduación alcohólica y chocó contra un auto estacionado

Le realizaron un test de alcoholemia y se le detectó 2.05 gramos de alcohol en sangre. El hecho tuvo lugar en la madrugada de este sábado en Centenario.

Un conductor ebrio, con alta graduación alcohólica , chocó en la madrugada de este sábado a un auto estacionado en la esquina de las calles Cuba y 25 de Mayo, en las afueras, de la vecina ciudad de Centenario.

El protagonista del siniestro vial fue un hombre de 33 años, con domicilio en la capital neuquina, que conducía un Volkswagen Gol Trend de color azul en horas de la madrugada.

Según confirmaron a LM Neuquén , el accidente tuvo lugar apenas pasadas las 4 de esta madrugada cuando el conductor del Volksvagen circulaba por calle Cuba en dirección Norte y, por circunstancias que se desconocían y se trataban de establecer, impactó en la parte lateral posterior izquierda de un auto estacionado de marca Ford.

choque- auto estacionado-3

Alcoholemia positiva

Personal policial tanto de la Comisaría Quinta como de Tránsito Villa Obrera se acercaron al lugar y constataron que el conductor no estaba lesionado a pesar del fuerte impacto contra el auto estacionado.

Como parte del procedimiento le realizaron una prueba de alcoholemia al conductor que dio resultado más que positivo. El hombre conducía con 2.05 gramos de alcohol en sangre cuando rige tolerancia cero en toda la provincia. No obstante, el resto de la documentación se encontraba en orden.

choque- auto estacionado-1

A pesar de ello, y ante el estado de ebriedad del conductor, se acercó posteriormente su padre, al que se le hace entrega bajo acta de responsabilidad del conductor y del rodado; quedando a la espera de la grúa particular.

Por la infracción se le labró el acta contravencional correspondiente y luego se le retuvo de forma preventiva la licencia de conducir. El infractor quedó a disposición del Juzgado de faltas de Centenario.

Controles e infracciones

Justamente en Centenario se llevaron a cabo controles en el fin de semana que dejaron alcoholemias positivas. A pesr de que la ciudad se encuentra adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

El fin de semana pasado el municipio local llevó adelante dos operativos de tránsito entre el sábado y domingo último a cargo de los inspectores de tránsito y personal de la Comisaría 52 y Quinta.

alcoholemia centenario (4)

En este último control que realizaron inspectores y personal policial, se detectaron 5 alcoholemias positivas, dando el valor más alto de la noche el conductor de una moto con 1,96 gramos de alcohol en sangre.

También se labraron 25 actas por diferentes contravenciones; y se secuestraron los 5 vehículos que dieron positivo. En total, la jornada de este fin de semana dejó como resultado 9 vehículos secuestrados y se realizaron 40 actas contravencionales por diferentes incumplimientos en la documentación.