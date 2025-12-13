Denunció a un médico por maltratar a su hijo con discapacidad: "Dijo que si no quería, no lo iba a atender"

Una madre acusó a las autoridades por no asistir a su hijo con discapacidad y presión alta. El hombre fue atendido recién al otro día.

Una vecina de Loncopué denunció una presunta mala atención médica en el hospital local y expuso la situación que atravesó su hijo, un hombre de 31 años con discapacidad e hipertensión , quien permaneció más de una hora sin ser atendido pese a haber sido trasladado por un cuadro de presión arterial elevada.

El hecho ocurrió el pasado jueves y derivó en una denuncia judicial formal radicada en la Comisaría 26.

La denuncia fue realizada por Orosmira Quiroz , quien actuó en representación de su hijo Jorge Eloy Mora , trabajador del Ente Provincial de Termas . Según consta en la presentación, el joven comenzó a descomponerse mientras cumplía tareas en Copahue , con mareos intensos y dolor de cabeza , por lo que acudió a la enfermería del complejo termal.

Allí se le controlaron los signos vitales y se detectó una presión arterial de 160/110 mmHg, motivo por el cual se decidió su traslado a Loncopué para una evaluación médica más compleja.

“Mi hijo tiene 31 años, pero tiene una discapacidad y no sabe expresarse. Por eso siempre tengo que estar yo acompañándolo”, explicó su madre, quien decidió hablar públicamente tras lo ocurrido. “Lo trajeron desde Copahue porque estaba con presión alta. Llegamos al hospital y estuvimos esperando más de una hora y media. Nadie lo atendía”, relató.

De acuerdo a su madre, el paciente fue atendido inicialmente por enfermería y quedó en observación, a la espera de ser evaluado por el médico de guardia. Sin embargo, según la denuncia, la atención médica no se concretó, pese a que el joven continuaba con síntomas visibles, como hinchazón facial, ojos muy enrojecidos y malestar general.

Ante la demora, la familia consultó en reiteradas oportunidades al personal de enfermería, hasta que finalmente uno de los familiares golpeó la puerta del consultorio médico.

Según el testimonio, el profesional de guardia salió y les manifestó que el cuadro “no era grave” y que no lo atendería de inmediato. “Nos dijo que él se encargaba de llamar cuando quisiera atender a la gente, y que si no quería atenderlo, no lo iba a atender. Después nos sacó afuera y cerró la puerta”, aseguró la madre.

Frente a esa situación, Orosmira decidió radicar una denuncia judicial, no solo por la falta de atención, sino también por el trato recibido. En la presentación dejó asentada su disconformidad y aclaró que su objetivo fue dejar constancia formal de lo ocurrido, al considerar que se vulneraron derechos básicos en el acceso a la salud.

¿Cómo sigue la salud del joven?

Jorge Eloy no recibió atención médica ese jueves. Al día siguiente, su madre debió sacar un turno por consultorio para que finalmente fuera evaluado. “El viernes a la mañana lo atendió una doctora, lo medicó y recién ahí empezó a desinflamarse. Tenía la cara, la nariz y los ojos muy hinchados, como llenos de sangre”, detalló.

Según indicó, la evolución posterior fue favorable, pero insistió en que la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Desde el entorno familiar señalaron que no se trata de un hecho aislado, y que muchas personas de Loncopué optan por trasladarse a Zapala u otras localidades para recibir atención médica, ante la falta de respuestas en el hospital local.

“No es la primera vez que esperamos horas en la guardia, pero sí es la primera vez que un médico me dice que va a atender cuando se le dé la gana”, afirmó la madre del paciente.