Milagro en Loncopué: un bebé de 2 años sobrevivió tras inhalar alcohol puro

La familia de León presentó una denuncia por mala praxis del hospital local y exige que los profesionales sean castigados por su negligencia.

Una madre desesperada denunció mala praxis en el Hospital de Loncopué después de que su bebé de 2 años sufriera una intoxicación por alcohol debido a un error médico. Según Patricia Barrera, su hijo León Awkan Rebolledo “se salvó de milagro”. En contacto con LMNeuquén relató los hechos que casi le costaron la vida a su pequeño. " Mi hijo estuvo inhalando alcohol puro durante horas ", afirmó con indignación.

De acuerdo al relato de Barrera, su bebé comenzó con fiebre y tos, entonces lo llevaron a la guardia del hospital. "Le realizaron una placa y le indicaron medicación. Luego de unas horas, le dieron el alta con indicaciones de amoxicilina, PAF e ibuprofeno", contó.

Sin embargo, al día siguiente, León seguía con baja saturación y tuvieron que regresar al hospital. "Le pusieron oxígeno y lo internaron. Fue entonces cuando el enfermero (la redacción se reserva el nombre) conectó el tubo de oxígeno de manera incorrecta, lo que provocó que mi hijo inhalara alcohol puro ", relató aún conmocionada.

bebé- denuncia- mala praxis-2

La madre del pequeño paciente aseguró que su pareja se dio cuenta del error gracias al olor a alcohol que salía de la bigotera. "Mi compañero le preguntó al enfermero y él cambió la sonda, pero no revisó el filtro acuático, que era donde estaba el alcohol puro", afirmó. Después de más de tres horas inhalando alcohol puro, la familia alertó al personal médico y el niño fue derivado de urgencia al Hospital de Zapala. Gracias a la rápida intervención, el pequeño León se encuentra fuera de peligro y ya le dieron el alta. "Gracias a Dios, hoy está mejor y ya le dieron el alta", contó la madre emocionada.

Denuncia y pedido de justicia

La familia de León denunció el caso y exigió respuestas. "Esto fue una mala praxis. Ya hicimos la denuncia y está en manos de la justicia", afirmó Barrera.

La madre agregó: "Pedimos que de una vez por todas que estos hechos nefastos dejen de suceder, y que le caiga el peso de la ley a quien le corresponda, porque hoy mi hijo la sacó barata gracias a mi pareja que se dio cuenta porque caso contrario mi bebé hoy no estaría conmigo y otra hubiese sido la historia”.

Por otra parte, solicitó que la comunidad se involucre en este tipo de situaciones que atenta directamente con la salud de los vecinos. “Pido también a la sociedad que alcemos la voz y que no se naturalice más lo que pasa y lo que ha pasado en la localidad de Loncopué, por estos hechos de mala praxis por parte de ciertos 'profesionales'”, cerró.

loncopue Loncopué.

Profesionales especializados

Ante la luz del grave hecho acontecido, Patricia Barrera puso el foco en la falta de profesionales especializados en la localidad de Loncopué. “Es un tema que preocupa a muchos vecinos. La ausencia de pediatras permanentes, oftalmólogos y otras especialidades médicas nos obliga a acudir al hospital más cercano, lo que puede generar demoras y complicaciones en la atención médica”, aseguró la mamá de León.

Más adelante especificó que la presencia de profesionales capacitados y especializados en pediatría y otras áreas médicas es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad. La falta de estos profesionales puede tener consecuencias graves, especialmente para los sectores más vulnerables de la población, como los niños y los ancianos. Por último pidió un llamado a la acción. “Es importante que se tomen medidas para abordar esta problemática y se puedan contar con profesionales capacitados y especializados en Loncopué”, finalizó.