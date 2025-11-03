Sigue la barbarie en Loncopué: en una pelea callejera le fracturaron el cráneo a un hombre

El herido está internado en terapia intensiva y los agresores fueron acusados por el hecho. Los tres tenían conflictos de vieja data.

La localidad neuquina de Loncopué vivió una semana marcada por la violencia y luego del crimen de Franco Morel, ocurrido el lunes pasado, se conoció otro salvaje incidente que dejó a una persona en terapia intensiva.

De acuerdo a la investigación inicial, dos hombres atacaron a golpes a un vecino luego de una disputa verbal en plena calle. Le fracturaron el cráneo.

Los autores de la salvaje agresión fueron identificados y el Ministerio Público Fiscal (MPF) les formuló cargos en el inicio de esta semana hábil.

Según lo indicado por el MPF, el trámite estuvo a cargo de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreira, quienes acusaron a los hombres identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B. Les imputaron el delito de lesiones gravísimas en calidad de autores.

Internada en terapia intensiva

Según precisó la asistente letrada durante la audiencia realizada este lunes en Zapala, cerca de las 22 del sábado pasado, la víctima se encontraba circulando por la vía pública en compañía de varias personas cuando fue interceptada por los imputados.

Ferreira afirmó que B.A.B. y R.S.B. cometieron la agresión en dos momentos y en diferentes puntos de la cuadra: primero, luego de escuchar insultos, la víctima se acercó a B.A.B. y se inició una pelea que terminó debido a la intervención de terceros. Luego, ya con la participación de ambos imputados, cuando la víctima recibió los golpes por los que cayó inconsciente al piso con las lesiones que luego se verificaron: traumatismos y fractura de cráneo, hematomas y hemorragia subaracnoidea.

Producto de la agresión, la víctima resultó gravemente herida y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La jueza Vanessa Macedo Font tuvo por formulados los cargos bajo la calificación de lesiones gravísimas en calidad de coautores (artículos 91 y 45 del Código Penal) que indicaron la asistente letrada y la fiscal del caso. Además, fijó el plazo de investigación en tres meses.

No quedaron presos

A partir de la calificación de los hechos y con la víctima internada, la fiscal del caso pidió que se imponga a ambos acusados una prisión preventiva por 30 días por considerar que, en libertad, podrían influir de algún modo en los testigos de lo ocurrido y entorpecer la investigación. “Hay versiones de los testigos que indican que uno de los autores le dio una patada en la cabeza cuando la víctima estaba en el suelo”, sostuvo Pizzipaulo, quien argumentó la necesidad de poder obtener los testimonios sin que existan presiones externas.

En este caso, la jueza de garantías rechazó la prisión preventiva por considerar que no estaba acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación que planteó la fiscalía y ordenó la libertad inmediata de los imputados. Como medida cautelar, sí dispuso la prohibición de comunicación con la víctima y testigos.

La comunidad de Loncopué viene de vivir otro hecho violento, ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue atacado mortalmente a puñaladas en plena calle. Por el crimen, fue apresado el autor y se le formularon cargos por homicidio simple.