Conmoción en Loncopué: apuñalaron y mataron a un hombre en la calle

La víctima del asesinato fue identificada y ubicaron a un testigo presencial. El intendente de Loncopué brindó su pésame a la madre, trabajadora municipal.

El domingo a la noche se registró el asesinato del hijo de una trabajadora municipal de Loncopué.

El domingo por la noche ocurrió un nuevo asesinato en la localidad de Loncopué . Todo comenzó con una pelea entre dos hombres que, según estableció la investigación, se generó por diferencias y problemas previos. En plena vía pública, la víctima de 34 años fue apuñalada y, pese a los intentos de auxilio recibidos, murió poco después.

El ataque ocurrió en la esquina de calles Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, según fuentes judiciales. La lesión cortante y mortal con arma blanca que recibió en la zona de la ingle habría causado la muerte del hombre que fue identificado como Franco Arón Morel . Para mayor precisión al respecto de las causales y circunstancias, el fiscal del caso Marcelo Jofré, solictió la realización de una autopsia por el Cuerpo Médico Forense de Neuquén.

Por su parte, el otro sujeto también resultó herido con lesiones cortantes por lo que fue trasladado al hospital de Zapala, donde permanece internado con custodia policiales. Para la Fiscalía se trata del presunto asesino y adelantaron que será imputado en una audiencia de formulación de cargos una vez que el hombre recupere el alta médica por unos cortes que recibió en la cabeza.

Fuentes del caso también señalaron que secuestraron el cuchillo utilizado en el crimen y ubicaron a un testigo presencial, lo cual generó expectativas para determinar las circunstancias del ataque a Morel y el tipo de delito penal.

Conmoción por el asesinato en Loncopué

El pueblo de Loncopué permanece en estado de conmoción luego del asesinato de Morel, cometido en medio de la difusión de los resultados de las elecciones legislativas.

El lunes 27, el intendente municipal, Daniel Soto, y su equipo comunicaron que "en este difícil momento", acompañan a toda la familia Zúñiga Morel, debido a que la mamá de la víctima es trabajadora municipal en Loncopué.

"A nuestra compañera municipal, su madre Edith, sus amigos, que con tristeza y pesar elevan una oración por el eterno descanso del vecino de nuestra localidad", expresaron y manifestaron: "Que la luz de "Caco", ilumine eternamente en el corazón de aquellos que lo conocieron".

El caso generó costernación y recordó el asesinato de Franco Ramírez, el 1 de junio que murió en el acto tras una puñalada certera en el corazón, en medio de un asado entre vecinos y amigos. Sus familiares contaron con el apoyo de más de 1000 vecinos que insisten que Pedro Juan Cides, quien después de cometido el hecho, volvió a su casa y luego se entregó en la Comisaría 26, actuó con alevosía y piden que la causa sea caratulada como homicidio agravado.

A través de los testimonios, pudieron dar cuenta de que el acusado acostumbraba a pegar a personas en situación de vulnerabilidad, como a su ex esposa. En algunos casos, determinaron que sus víctimas estaban en estado de ebriedad. "Se aprovechaba de su estado de superioridad, en caso de alevosía, se cumple con que mi hermano estaba ebrio y él no, de hecho se fue en auto hasta su casa y después se entregó".