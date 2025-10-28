Urgente búsqueda: convocan a familias solidarias para acompañar a cuatro hermanos

Es para alojar y acompañar de manera transitoria a menores bajo medidas de protección de la Justicia.

El gobierno provincial, a través de la subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno, puso en marcha la quinta convocatoria anual específica del programa Familias Solidarias .

El llamado a la ciudadanía es para recibir y acompañar a estas infancias que se encuentran bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia: un grupo de hermanos conformado por tres varones de 5, 8 y 9 y una niña de 11 años.

Una medida de Protección Excepcional se genera a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal. En paralelo, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida.

Familias solidarias octubre

Esta política pública es fundamental porque prioriza los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes -evitando la institucionalización- hasta tanto se resuelva la medida de protección excepcional generada por la separación temporaria de su familia de origen.

Cómo anotarse en Familias Solidarias

Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción. La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o -cuando esto no es posible- sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el equipo de selección del programa.

Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994127862 o enviando un correo a [email protected].

familias solidarias-.jpg

Cómo es el programa de Familias Solidarias

Durante el año, el ministerio de Gobierno realiza convocatorias para sumar familias solidarias. Muchas ya se encuentran activas cuidando a otros niños que también han sido separados de su entorno familiar. Pero en los últimos meses, la demanda creció significativamente.

"Se hacen entrevistas, evaluaciones rápidas, porque el proceso tiene que ser ágil. La idea es determinar lo antes posible si una familia está en condiciones de garantizar el cuidado", aseguró la directora provincial de Medidas de Protección Excepcionales del Ministerio de Gobierno, Bernardita Uyarte, tiempo atrás en diálogo con LU5.

Las familias pueden expresar en qué casos estarían dispuestas a colaborar: ya sea con bebés, grupos de hermanos, niños y/o adolescentes. En función de eso, el equipo de trabajo realiza el acompañamiento y el seguimiento correspondiente.

Uyarte dijo que es cuando las familias se comunican al whatsapp que " les explican cómo anotarse, cómo llenar el formulario online o si prefieren hacerlo en persona. También se pueden evacuar todas las dudas".

El programa Familias Solidarias Neuquén no solo protege los derechos de la infancia, sino que también fortalece el tejido social, promoviendo la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos más justos y empáticos.