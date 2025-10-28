Encontraron el cuerpo del joven de 18 años que desapareció a la salida del boliche

Las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad, lo mostraban caminando bajo la lluvia en dirección a su casa, luego de que el joven saliera del boliche.

Este martes, la policía encontró el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, el joven de 18 años oriundo de la localidad de Tristán Suárez que estaba desaparecido desde el sábado a la madrugada, cuando regresaba del boliche y fue sorprendido por la tormenta.

El viernes por la noche, Nicolás salió a bailar al boliche “Egipto” , ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, a tan solo 25 minutos de su casa. Sin embargo su último rastro fue registrado por una cámara de seguridad de la zona alrededor de las 8 de la mañana del sábado.

A unos 100 metros del lugar donde fue captado última vez, pasa el arroyo Aguirre y un precario puente peatonal que debido a la intensa lluvia, podría haberse visto con un caudal mayor. Es por ello que basándose en la posibilidad de que el adolescente cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, los rastrillajes se enfocaron en esa zona.

nicolas duarte desaparecido El joven estaba desaparecido desde el sábado a la madrugada.

Finalmente, la principal hipótesis se confirmó y su cuerpo fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre, donde estaba trabajando un equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades confirmaron que la busqueda se dio por finalizada a las 16:50.

Cómo fue la búsqueda del joven

Según la reconstrucción que se realizó del caso, Duarte habría permanecido en el boliche hasta las 4:15 de la mañana. Según testigos, el personal de seguridad lo retiró del lugar por estar alcoholizado. Luego, la cámara de seguridad lo registró caminando varios kilómetros bajo la lluvia: "Desde esa primera imagen hasta la última, pasaron casi cuatro horas y recorrió cerca de ocho kilómetros", precisó el periodista Pablo González de Telenoche.

En el marco de la investigación, se conoció el testimonio de un recolector de basura, quien declaró haberlo visto aproximadamente a las 8 horas en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.

Esta declaración había tomado relevancia tras conocerse a partir de un relevamiento de cámaras de seguridad, que el joven camina por la calle Araucarias hacia un puente sin barandas sobe el arroyo Ortega alrededor de las 8:02 de la mañana y es cuando se pierde su rastro.

busqueda de nicolas duarte El hallazgo confirmó la principal hipótesis que manejaban los investigadores.

Esta pista, sumada a la lluvia y los videos, habían hecho que la hipótesis más firme para el fiscal y los investigadores de la DDI de Ezeiza fuera la de un accidente fatal en medio de la tormenta.

Sus familiares, amigos y conocidos habían recorrido hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero sin éxito mientras la Policía Bonaerense realizaba un intenso operativo en conjunto con bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones.

Tras el hallazgo del cuerpo, la causa permanece bajo investigación a cargo de Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza.