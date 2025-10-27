Salió del boliche en medio de una tormenta y desapareció: desesperada búsqueda en Ezeiza

Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, fue visto por última vez el viernes por la noche. Las sospechas alrededor de su desaparición.

El joven desapareció en medio de la feroz tormenta que azotó al AMBA.

La policía de provincia de Buenos Aires lleva a cabo un amplio operativo de búsqueda en la zona de Ezeiza, tras la desaparición de Nicolás Tomás Duarte Suárez , un joven de 18 años, que fue a un boliche bailable de la zona, pero a su salida lo sorprendió la feroz tormenta que se desató en gran parte del AMBA y nada más se supo de él.

Una cámara de seguridad de la zona registró su último rastro que fue alrededor de las 8 de la mañana del sábado. El adolescente, oriundo de la localidad de Tristán Suárez, se dirigió al boliche "Egipto Baires Sur" y, tras permanecer un par de horas dentro del boliche, salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia .

Las últimas imágenes de Duarte pertenecen a una cámara de seguridad de un vecino de una arteria por la cual transitó camino a su casa. Allí se lo ve mientras salta y esquiva algunos espejos de agua que decoran la calle de barro por la que camina.

Cuáles son las sospechas en relación a la desaparición del joven

Fuentes del caso, presumen que el joven pudo haber caído al arroyo Ingeniero Rossi, cercano al boliche. Por ese motivo, trabajan en la zona bomberos voluntarios, drones, perros rastreadores y personal policial.

El padre de Nicolás, Heber, en diálogo con Infobae reveló que "a la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos". Tanto su familia como amigos y conocidos recorrieron la zona que recorrió, pero hasta el momento no recibieron información concreta.

Según contó Heber, Nicolás mide 1,78 mts., es delgado, tiene cabello corto (castaño claro), ojos marrones y tez trigueña. Vestía una remera de manga larga negra y azul, zapatillas oscuras y pantalón deportivo color negro. En la descripción, el hombre aclaró que su hijo no tiene tatuajes, ni piercings visibles, y que tampoco padece problemas de salud o antecedentes judiciales. "Es un pibe común, sano", contó a los medios locales.

El hecho es investigado por la UFI 1 de Ezeiza a cargo de Florencia Belloc, secretaria de Federico Ricart. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre posibles testigos que hayan visto salir al joven del boliche con alguna persona o bien qué trayecto siguió luego de abandonar el local.

Apareció Alma, la chica 15 años que no había vuelto del colegio una semana atrás

El pasado lunes 20 de octubre, Alma Milagros Malagreca, una adolescente de 15 años, desapareció. Tras salir del colegio al mediodía nunca regresó a su casa. Su familia y amigos llevaron adelante una búsqueda intensa por distintos puntos, mientras la investigación avanzó bajo la supervisión de la DDI de Buenos Aires.

En las últimas horas, se conoció que la adolescente oriunda de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, fue encontrada en Plaza Miserere junto a Matías Pajon, su novio de 22 años de edad, de quien la familia sospechaba fuertemente por sus vínculos con el narcomenudeo.

A raíz de la denuncia que realizó su familia, las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron a la víctima ingresar a la estación Once de Septiembre, donde fue escoltada por efectivos de la Policía Federal.

Un comisario de la División Sarmiento se comunicó con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 y se determinó que oficiales de la DDI La Matanza concurran hasta el lugar para poner a resguardar la integridad de M.A.M. y la aprehensión de Pajón.