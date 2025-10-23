Desesperada búsqueda de Alma: la chica 15 años no volvió del colegio y hay una preocupante sospecha

La adolescente salió de clases el lunes y desapareció. La familia hizo la denuncia y las autoridades investigan imágenes de cámaras de seguridad.

Vecinos y familiares marcharon por las calles de Laferrere para exigir avances en la búsqueda de la adolescente desaparecida.

Desde el lunes 20 de octubre, Alma Milagros Malagreca , una adolescente de 15 años, está desaparecida. Salió del colegio al mediodía y nunca regresó a su casa.

Su familia y amigos llevan adelante una búsqueda intensa por distintos puntos, mientras la investigación avanza bajo la supervisión de la DDI de Buenos Aires.

La desaparición de Alma en Gregorio de Laferrere , partido de La Matanza, encendió la alarma en su comunidad, que se movilizó para exigir respuestas. La familia sostiene que podría estar con un hombre de 23 años con quien mantenía contacto, a pesar de la oposición de sus padres.

La última vez que fue vista

De acuerdo con la organización Desaparecida.org, Alma vestía pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca Juniors cuando fue vista por última vez, cerca del mediodía, al salir del colegio. Desde entonces, no hay rastros concretos sobre su paradero.

Su padre, Matías, contó que la familia no estaba de acuerdo con la relación que mantenía la adolescente con un joven mayor. “Desapareció con un supuesto conocido. Nosotros se lo impedimos. No sabemos si se fue con él o está raptada”, expresó en diálogo con medios locales. También pidió que la familia del muchacho se acerque a colaborar con la búsqueda.

La desaparición se registró en una zona de alto tránsito, lo que dificulta reconstruir los movimientos posteriores de la joven. Las autoridades investigan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para determinar si fue vista junto al sospechoso en las horas posteriores a su salida de la escuela.

Movilización y reclamo en las calles

Screenshot 2025-10-23 at 11-07-34 Desapareció una chica de 15 años en La Matanza salió del colegio y no la vieron más La comunidad de Laferrere se mantiene movilizada y comparte en redes cada dato que pueda ayudar a encontrar a Alma.

La noche del martes, familiares, amigos y vecinos se concentraron sobre la Ruta 21, en Laferrere, para reclamar avances en la investigación y mantener el caso visible. Portaban carteles con la foto de la adolescente y el pedido urgente: “Aparecé, Alma”.

En redes sociales, su hermana mayor, Iara Aylen, difundió un mensaje que se viralizó rápidamente: “Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 saliendo del colegio. Ella está con pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca. Por favor, si la ven, avisen. Dale, Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”.

Investigación en marcha

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Buenos Aires está a cargo del caso. Según fuentes del operativo, se realizan rastrillajes y tareas de inteligencia en distintos barrios del conurbano bonaerense para ubicar tanto a la adolescente como al joven mencionado por la familia.

Los investigadores también analizan los teléfonos de los allegados y el entorno escolar para detectar contactos recientes o mensajes que ayuden a reconstruir los últimos movimientos de la chica. Hasta el momento, no se descarta que haya salido por su propia voluntad, aunque la diferencia de edad con el presunto acompañante mantiene la preocupación de los investigadores.

Desde la familia insisten en que la prioridad es encontrarla sana y salva, y piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades o con los números difundidos en redes sociales.