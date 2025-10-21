Una joven argentina fue a España por trabajo, pero lleva una semana desaparecida: la sospecha de la familia

Oriunda de Villa Devoto, Paola viajó a Palma de Mallorca tras recibir una oferta laboral como niñera pero no ha tenido contacto con su familia.

El pasado 14 de octubre un a joven argentina de 26 años viajó a España para trabajar como niñera , pero desde que llegó no se supo más nada de ella. Paola Mariana Lens, oriunda de Villa Devoto, viajó a Palma de Mallorca tras la oferta laboral que le brindó una familia alemana.

Su familia reveló que Paola aceptó entusiasmada por la oportunidad y tenía el objetivo de a horrar dinero para luego instalarse en Andorra y trabajar durante la temporada de esquí. Sin embargo, apenas ocho días después de su llegada, su familia perdió contacto con ella y temen que haya sido víctima de una red de trata o que se encuentre retenida contra su voluntad.

A través de un mensaje de WhatsApp se dio el último mensaje con la joven. " Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz", declaró su madre Gabriela en una entrevista con medios argentinos, donde contó el caso y pidió la intervención de las autoridades para que la encuentren.

Los detalles de los últimos movimientos de la argentina desaparecida

La familia sospecha que la joven pudo haber sido engañada por sus supuestos empleadores y teme que haya caído en una red de trata. "Algo pasó. No es normal que se borre todo de un día para otro", contó una amiga cercana.

En diálogo con Crónica TV, su madre contó los últimos movimientos de Paola. "Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", sostuvo.

En los días posteriores, algunos contactos recibieron mensajes extraños desde sus cuentas, lo que aumentó la preocupación. "Las respuestas eran automáticas, impersonales, como si alguien más manejara su teléfono", señalaron desde el entorno de Paola.

Aunque la joven mantiene su cuenta de Instagram activa, bloqueó a sus parientes. Además, al acceder a su correo electrónico, descubrieron que todos los mensajes previos a septiembre habían sido eliminados. Tampoco pudieron encontrar el pasaje.

La última llamada de la joven a un amigo desde España

Uno de los puntos de mayo preocupación de la familia es la comunicación que la oriunda de Villa Devoto tuvo con un amigo en la cual se la escucha entre llanto y angustia. Aunque asegura estar "super bien", grandes sospechas surgieron a raíz de esta llamada.

“¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”, le preguntó su amigo. “Porque me vine acá, porque me salió un laburo acá”, respondió ella. “Vale, vale, escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos”, insistió el muchacho. Y agregó: “¿Amiga? Voy a Mallorca. Escucha...”. Sin embargo, la joven respondió llorando: “No tenés que hacer esto”.

El joven le contestó: “Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre. Amiga, escuchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”.

A lo largo de la conversación, el hombre le preguntó por qué había decidido cambiar de número, pero Mariana no respondió.

La última conversación de Paola con su amigo

Previo a su viaje, la joven de 26 años habría tenidos dos entrevistas laborales con alemanes. El acuerdo fue presentado como un "intercambio cultural" que contemplaba un sueldo de 300 euros, alojamiento, las comidas, el gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, a cambio de una jornada laboral de ocho horas diarias. Este ofrecimiento se dio a través de una aplicación cuyo nombre la familia desconoce.

La madre de Paola intentó presentar una denuncia en España por medio de un tercero, las autoridades se negaron a recibirla al no conocer personalmente a la joven. De igual manera, la familia realizó gestiones con la Cancillería argentina y tomó intervención en el caso.

En el país, la familia de la víctima radicó una denuncia en la UFI N° 5 de San Martín, que está caratulada como averiguación de paradero.