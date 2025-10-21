Fallas en aviones de Aerolíneas Argentinas: envían técnicos a revisar los motores

La empresa a cargo de fabricar los motores envió una cuadrilla para estudiar las fallas de las aeronaves pertenecientes a Aerolíneas Argentinas.

En los últimos días, aeronaves Boeing 737-800 pertenecientes a Aerolíneas Argentinas, sufrieron fallas técnicas en el motor . En uno de los casos explotó una turbina, generando un incendio alrededor de la pista de despegue, mientras que en el episodio más reciente se tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

A raíz de los hechos, la aerolínea de bandera tomó la decisión de suspender preventivamente las operaciones de los aviones Boeing 737-800, dejando fuera de uso las siguientes matriculas: LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO.

Los ejemplares que fueron retirados de circulación tienen un promedio de 10 años de antigüedad y el mismo modelo de motores marca CFM, con idéntico lote de partes que aquellos que presentaron inconvenientes recientemente.

aerolineas aviones 2.jpg Aerolíneas Argentinas suspendió preventivamente los viajes de los Boeing 737-800.

Por las fallas en los motores, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) abrió tres expedientes correspondientes al 4 de julio, 9 de octubre y 15 de octubre pasados. Según lo establecido en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el organismo también notificó del suceso y de la apertura de la investigación al Estado fabricante, a través de su par, la NTSB.

El fabricante mandó técnicos a revisar los motores

Según fuentes vinculadas al sector, la empresa CFM Internacional, fabricante de los motores que presentaron desperfectos, mostró gran preocupación por lo acontecido. Por este motivo, la compañía decidió enviar cuatro técnicos para investigar los motivos que ocasionaron los incidentes registrados en los últimos días.

La semana pasada, un vocero de la compañía había anunciado a los medios que estaban brindando apoyo a Aerolíneas Argentinas, así como a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por su nombre en inglés), en la investigación abierta por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

Según las recomendaciones, tipo de motor que llevan los 737-800 deben revisarse al cumplirse los 17.200 ciclos (cada despegue y aterrizaje cuenta como un ciclo).

aerolineas argentinas.png

“Ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral, por lo que se solicitó al fabricante una opinión técnica antes de reincorporar esos equipos al servicio. En paralelo, se requirió también la opinión técnica de otras aerolíneas de la región que operan aeronaves equipadas con esa motorización y que tuvieron sucesos similares. Las autoridades regulatorias locales fueron notificadas y se está trabajando en conjunto para fijar un criterio de resolución”, expresaron desde la aerolínea.

“El mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes”, comunicaron desde la aerolínea y apuntaron contra el fabricante afirmando que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor. Se trata de propulsores fabricados por la compañía CFM, con un tipo específico de componente que provocó esas fallas”.