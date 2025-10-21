Cometa Lemmon: cuándo ver el fenómeno que se repite cada mil años

Tras un milenio regresa el fenómeno astronómico conocido como cometa Lemmon y se podrá ver durante las noches de octubre y noviembre.

El cometa Lemmon, se verá durante las noches de finales de octubre y principio de noviembre. El fenómeno completa la orbita alrededor del sol cada 1150 años, por lo que tener la posibilidad de observar el cuerpo celeste brillando en el cielo es una oportunidad única.

El C/2025 A6, conocido como cometa Lemmon o cometa Halloween, fue descubierto en enero de este año por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon ubicado en Arizona.

Los especialistas, consideran que se trata de una oportunidad única en la vida ya que el Lemmon tarda 1.150 en orbitar alrededor del Sol, esto significa que nadie podrá volver a verlo, ya que no volverá a pasar hasta el año 3025.

Los observadores del hemisferio Norte, podrán disfrutarlo a fines de octubre de manera privilegiada ya que se estarán favorecidos por el cielo vespertino. Aquellos que viven en el hemisferio Sur también tendrán la oportunidad de ver el fenómeno los primeros días de noviembre.

Cometa Lemmon Lemmon, el cometa más brillante de 2025.

El Lemmon, tiene un diámetro de entre 10 y 20 kilómetros y está compuesto por una mezcla de hielo, polvo y roca. Su cola de un verde azulado, se debe a la liberación de gases al interactuar con la radiación solar.

Dónde y cuándo ver el cometa Lemmon

El cuerpo celeste cruzará el cielo del hemisferio norte el 31 de octubre. En medio de los tradicionales festejos de Halloween, su resplandor será más intenso y visible, principalmente desde zonas oscuras.

El cometa aumenta su resplandor a medida que se acerca a la Tierra, actualmente, brilla con una magnitud estimada entre 4 y 2,5, lo que significa que está en el límite de la visibilidad a simple vista desde lugares con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

Su aspecto puede variar según el instrumento con el que se lo mire. Mientras que a simple vista parecerá una estrella difusa y tenue, con binoculares se verá como una mancha luminosa con un núcleo más intenso y una corta cola dirigida en sentido opuesto al Sol.

El momento en que se verá con mayor claridad en el hemisferio norte, será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando alcance su brillo máximo y se posicione relativamente alto sobre el horizonte occidental poco después del atardecer.

Sin-título-28

Los primeros días de noviembre, cruzará frente a la constelación de Ofiuco para luego comenzar a desvanecerse y permanecer visible solo desde el hemisferio sur. El cometa se verá al anochecer en dirección noroeste y podrá apreciarse visible con binoculares o pequeños telescopios.

Los expertos aseguran que no hace falta contar con equipos sofisticados, basta con binoculares e incluso las cámaras y los teléfonos inteligentes actuales son suficientes para registrar el acontecimiento. Entre las recomendaciones, se sugiere usar trípode, una exposición de 10 a 20 segundos, apertura amplia y sensibilidad ISO entre 1600 y 3200.

Para disfrutar al máximo la experiencia y conseguir mejores vistas, los especialistas recomiendan ir a sitios alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o parques naturales. Lo mejor es ir alrededor de las 18 horas, cuando el sol comienza a ocultarse, lo que permite que los ojos se adapten a la oscuridad.

Espectáculo por partida doble

El SWAN (C/2025 R2), fue descubierto en septiembre por el instrumento SWAN del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO). A diferencia del C/2025 A6, el mejor momento para ver el SWAN es al amanecer. Además, pasará a tan solo 39 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia inferior a la del Lemmon.

astronomía

Los astrónomos creen que ambos alcanzarán su máximo brillo entre el 20 y el 21 de octubre, generando un breve periodo de “doble espectáculo cósmico”, lo cual es una coincidencia poco común. Mientras el Lemmon será protagonista durante el atardecer, el SWAN se adueñará del cielo en las primeras horas del amanecer.