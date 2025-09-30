Cometa Lemmon: el brillo que fascinará el cielo a simple vista desde octubre hasta noviembre

El cometa atravesará el cielo alcanzando una magnitud increíble. Cuándo será y desde dónde se podrá ver.

A partir de octubre, el cielo ofrecerá un espectáculo único: el cometa Lemmon , catalogado como el más brillante de 2025 , podrá observarse a simple vista en distintas regiones.

Astrónomos y aficionados ya se preparan para este fenómeno cósmico, considerado uno de los eventos astronómicos del año , que tendrá sus mejores vistas desde determinados puntos del hemisferio sur.

El anuncio de la visibilidad del cometa Lemmon (C/2025 A6) fue realizado por científicos rusos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

Sumado a eso, en un mes podrá ser observado a simple vista. "El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto por primera vez el 3 de enero de 2025, incrementa su luminosidad por encima de los pronósticos y ya dentro de 10-14 días alcanzará la quinta magnitud estelar, a partir de la cual puede ser observado con un binocular en el cielo nocturno", informaron desde el laboratorio a través de su canal de difusión de Telegram.

Según los astrónomos, en estos momentos el cometa se encuentra a una distancia de cerca de 200 millones de kilómetros de la Tierra, pero se acerca rápidamente a una velocidad de unos cinco millones de kilómetros diarios.

¿Cuándo se podrá ver el cometa más brillante del año?

"El 3 de octubre, el cuerpo celeste estará a 150 millones de kilómetros, y el 21 de octubre pasará a la distancia mínima de la Tierra de menos de 90 millones de kilómetros", indicaron los científicos.

A su vez, el laboratorio ruso añadió que, según los pronósticos, el máximo nivel de brillo será entre fines de octubre y principios de noviembre. En ese plazo tendrá una magnitud estelar de entre dos y cuatro y podrá ser observado a simple vista.

"En estos momentos el cometa avanza vertiginosamente varios grados diarios por el cielo en dirección a la Osa Mayor, y pasará junto a ella a mediados de octubre, cuando podrá ser vista, como ya destacamos, con ayuda de instrumentos ópticos simples", infirieron.

¿Dónde son las mejores locaciones para ver el cometa Lemmon?

Para fines de octubre, cuando alcance su máximo brillo, el cometa podrá ser visto sin necesidad de equipo alguno cerca de las constelaciones Serpiente y Serpentario.

"Les mantendremos informados sobre los cambios de las condiciones de avistamiento", señalaron los astrónomos rusos. Además, puntualizaron que en estos momentos el cometa tiene la octava magnitud estelar y puede ser observado con telescopios de aficionados.

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) se podrá ver principalmente desde el hemisferio norte, donde será visible con pequeños telescopios o prismáticos. También será visible, aunque con dificultad, desde latitudes ecuatoriales y hasta 20°S en el hemisferio sur. Sin embargo, no será observable desde latitudes más australes.