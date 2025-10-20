Una increíble lluvia de meteoros iluminará todo el cielo: cuándo será

Las Oriónidas alcanzarán su punto máximo con destellos brillantes. La NASA asegura que las condiciones serán perfectas para verlas.

Este mes, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros Oriónidas , fenómeno que ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Halley . Durante esas noches, en condiciones óptimas, será posible observar entre 10 y 20 meteoros por hora , visibles desde ambos hemisferios.

Las Oriónidas se producen cada octubre, cuando el planeta cruza una zona del espacio repleta de fragmentos desprendidos del cometa Halley. Esas diminutas partículas, al ingresar en la atmósfera terrestre a velocidades que rondan los 66 kilómetros por segundo , se incendian por fricción y generan destellos brillantes que se extienden varios segundos en el cielo.

El cometa Halley , que completa una órbita alrededor del Sol cada 76 años, deja a su paso una estela de polvo y roca. La Tierra cruza esa nube dos veces al año, en mayo (cuando se registran las Eta Acuáridas) y en octubre, cuando aparecen las Oriónidas. Su origen convierte a esta lluvia en una de las más reconocidas del calendario astronómico.

cometa2.jpg Las Oriónidas surgen de los restos del cometa Halley, que deja una estela visible cada octubre.

Según la NASA y la American Meteor Society (AMS), el punto máximo de actividad se registrará durante las madrugadas del 20 y el 21 de octubre. La luna menguante favorecerá la observación, ya que su brillo no interferirá con la visibilidad. En áreas rurales o sin contaminación lumínica, se espera una visión clara y prolongada del fenómeno.

Un espectáculo visible en todo el mundo

Las instituciones científicas coinciden en que el fenómeno podrá disfrutarse en ambos hemisferios, especialmente en zonas donde el cielo permanezca despejado y oscuro. La constelación de Orión, desde la cual parecen provenir los meteoros, será el punto de referencia para los observadores, aunque los expertos aconsejan mirar en direcciones abiertas y alejadas de esa zona para ampliar el campo visual.

La Sociedad Planetaria recordó que las lluvias de meteoros adoptan su nombre a partir de la constelación de la que parecen irradiar. En el caso de las Oriónidas, las partículas encendidas se proyectan desde el entorno de Orión, una de las constelaciones más reconocibles del firmamento.

lluvia de estrellas

La velocidad extrema de los meteoros, calculada por la NASA en aproximadamente 238.000 kilómetros por hora, explica la intensidad del brillo y la posibilidad de ver bolas de fuego que dejan rastros visibles durante varios minutos. Estos efectos son producto de la ionización del aire que rodea las partículas incandescentes.

Cómo observar la lluvia de meteoros

Los especialistas recomiendan evitar la contaminación lumínica y buscar espacios abiertos para contemplar el espectáculo. La NASA sugiere recostarse mirando hacia el cielo con los pies orientados al sureste en el hemisferio norte, o al noreste en el hemisferio sur. En apenas 30 minutos de oscuridad, los ojos se adaptan y los meteoros comienzan a distinguirse con claridad.

Las noches del 20 y 21 ofrecerán el mejor panorama, aunque también se podrán ver meteoros los días previos y posteriores, hasta principios de noviembre. En total, la actividad de las Oriónidas se extiende hasta el 7 de noviembre.

El interés científico de esta lluvia radica no solo en su belleza visual, sino también en su valor para el estudio del polvo cometario y la dinámica de los cuerpos menores del sistema solar. Su observación permite analizar cómo evolucionan las partículas del Halley con el paso de los años y cómo se dispersan en su trayectoria orbital.

Además, el calendario astronómico de fin de año incluye otros eventos destacados, como las Táuridas y las Geminidas, pero las Oriónidas mantienen un atractivo especial: representan una conexión directa con el cometa más famoso de la historia.