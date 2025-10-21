Emiten alerta amarilla por tormentas fuertes para la ciudad de Neuquén

También afectará gran parte del sector Este de la provincia y oeste de Río Negro. Detalles sobre el horario y la zona de mayor afectación.

El pronóstico anticipa para este miércoles alerta amarilla por tormentas para Neuquén Capital y parte del sector Este de la provincia. Se espera tiempo caluroso, húmedo y, por supuesto, inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue quien emitió la alerta por tormentas. Desde el organismo nacional explicaron que eso se traduce en que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante un fenómeno de este tipo, recomiendan que: no saquen la basura; que retiren objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; también, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Además, estar atento ante la posible caída de granizo. Principalmente recomiendan a la población de la zona afectada que deberían informarse por las autoridades pertinentes. También que siempre tengan lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Qué zonas se verán afectadas por la alerta amarilla

El SMN puntualizó que la alerta por tormentas se focalizará en la zona de Confluencia, el Este de Añelo, el Este de Pehuenches y Picún Leufú. Además, que el fenómeno se materializará en horas de la noche.

En tanto que, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó que se mantendrá la variabilidad en el estado del tiempo en toda la región por la alternancia de aire cálido y húmedo con el ingreso de pulsos fríos. Pronosticó períodos inestables con formación de tormentas. Anticipó que durante el fin de semana ingresará aire polar con lluvias y nevadas en cordillera. También que habrá lluvias y neviscas en meseta, centro de Neuquén y Río Negro entre el domingo y el lunes. Habrá altas presiones con noches y madrugadas frías en el comienzo de la semana.

El SMN pronosticó para la capital neuquina: despejado en la madrugada, que pasará a cielo algo nublado por la mañana, que se desmejorará por la tarde hasta llegar a las tormentas fuertes en horas de la noche. La temperatura mínima será de 9 grados por la madrugada y la máxima alcanzará los 28 en horas de la tarde. El viento irá de leve a moderado, con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora a partir de la tarde.

La AIC anticipó tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones por la noche con una temperatura de 10 grados, durante el día alcanzará los 27 de máxima. El viento será moderado y las ráfagas hasta 35 kilómetros por hora.