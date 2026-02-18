Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas que están bajo advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en varias provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas regiones del país, con la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo . El organismo pidió a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante eventuales fenómenos que podrían generar complicaciones en la vida cotidiana.

Según el organismo oficial, la advertencia rige para varias provincias, donde se prevén tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. En algunos sectores, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, con valores superiores de manera puntual.

En este contexto, el SMN advirtió que las condiciones de inestabilidad podrían provocar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y dificultades en el tránsito, además de interrupciones momentáneas de actividades al aire libre. Las tormentas podrían desarrollarse con intensidad variable, con mejoramientos temporarios y posterior reactivación de las precipitaciones.

El nivel de alerta emitido implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas vulnerables o con antecedentes de anegamientos.

Cuáles son las zonas bajo alerta amarilla

Según la información difundida por el SMN, las provincias afectadas son las que integran las regiones de Cuyo y el centro del país. Las mencionadas por los organismo son: Salta, San Juan, La Rioja, oeste de Tucumán, San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe.

En estas regiones, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre los 15 y 50 milímetros y las ráfagas podrían alcanzar velocidades elevadas.

Este tipo de eventos puede provocar anegamientos urbanos, crecidas rápidas de arroyos y ríos, caída de árboles y postes de luz, interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades en rutas y caminos rurales.

Recomendaciones para la población

Ante la vigencia de la alerta por tormentas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Evitar circular por calles o rutas anegadas.

Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

De acuerdo con el organismo nacional, el escenario de inestabilidad podría mantenerse durante la jornada y extenderse en las próximas horas, con mejoras temporarias y posibles reactivaciones del sistema de tormentas. La evolución del fenómeno dependerá del avance de frentes fríos y de la interacción con masas de aire cálido y húmedo, condiciones que favorecen la formación de tormentas intensas en amplias regiones del país.

Las autoridades recordaron que las alertas meteorológicas pueden modificarse en función de la evolución del fenómeno, por lo que es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer las zonas afectadas y las medidas de prevención vigentes.