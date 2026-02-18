La denuncia el Gobierno por unos videos donde enseñan a fabricar "Miguelitos"

En la denuncia se argumenta que el mensaje difundido excede el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

En las últimas horas el ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra un perfil de Instagram que instigaba a la fabricación de artefactos punzantes conocidos como "Miguelitos" con el objetivo de dañar y generar violencia en protestas.

El perfil en esta red social conocido como "Pedagogía para la acción" difundió un video extranjero que instruía "de manera concreta" sobre la fabricación de Miguelitos para utilizar en manifestaciones. La acción fue impulsada por la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad, tras la detección de contenido que, a criterio del organismo, promovía conductas delictivas y generaba un riesgo para la seguridad pública.

En la denuncia se argumenta que el mensaje difundido excede el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se transforma en una instancia de convocatoria para actuar fuera del marco de la ley.

En una historia que subió el perfil destacan que es un "espacio de formación antifascista de la clase obrera" y se subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

seguridad denuncia miguelitos

La denuncia por"trata de violencia, sabotaje y delito"

Para el Ministerio, "la difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito".

Asimismo, se detalla que la publicación se realizó este martes, justo en medio de la investigación que solicitó el Gobierno por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas la semana pasada.

La denuncia fue firmada por el director de Normativa y Legislación de la cartera, Lisandro Manuel Franco. En este marco, la presentación judicial remarca la "gravedad particular" de la difusión del material en medio de un escenario de tensión política y episodios violentos ya judicializados.

La principal acusación es que la difusión de ese material, junto con otras publicaciones del perfil que promueven "el boxeo popular como resistencia para el asedio" y la "lucha activa", en realidad, se trata de instrucciones tácticas destinadas al enfrentamiento de las fuerzas de seguridad en protestas no pacíficas.

cuenta de ig denuncia

Este accionar podría enmarcarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, conforme a lo establecido en los artículos 184, 209 y 237 del Código Penal de la Nación, según el Ministerio.

Desde el gobierno pidieron que "se aplique la pena correspondiente"

La denuncia, acompañada por el archivo del video difundido, fue remitida al juzgado federal de turno con un pedido concreto: que se investigue el perfil, se realice el seguimiento digital correspondiente y "se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente".

Para el Gobierno, el objetivo es frenar la escalada de contenidos online que según su interpretación, pueden ser utilizados para planificar sabotajes y ataques durante protestas. Según reveló Infobae, la denuncia no sólo pide sanciones para los administradores del perfil, sino que solicita explícitamente que la Justicia determine si el canal pudo haber servido también para la comisión de otros delitos y la formación de organizaciones ilegales.