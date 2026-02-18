El irónico mensaje de Milei en medio del cierre de Fate y el paro de la CGT por la reforma laboral

Acostumbrado a habitar las redes sociales, el presidente de la República Argentina Javier Milei dejó un sugestivo mensaje que estaría relacionado con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate que dejó cerca de mil trabajadores en la calle.

El presidente estuvo activo desde temprano en X (exTwitter), pero recién cerca del mediodía realizó una publicación sobre el tema. No se trata más que de un mensaje irónico de pocas palabras, pero que no precisa mayores referencias para entender a qué apunta.

Para el mandatario argentino, el cierre de la empresa de Madames Quintanilla en medio del debate por la reforma laboral está vinculada a un boicot contra su Gobierno y la estrategia legislativa del oficialismo.

"¿Conspiranoico yo? Fin", publicó el jefe de Estado. En paralelo, la CGT anunció el paro general para el 19 de febrero mientras el proyecto sea debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.

TUIT JAVIER MILEI

El cierre de Fate y casi mil trabajadores en la calle

El directorio de Fate tomó la decisión de cerrar su fábrica de manera sorpresiva en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.

En este sentido, los trabajadores se congregaron en la puerta de la empresa para pedir soluciones concretas al quedarse sin trabajo. El jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, reclamó: "La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto".

"Estamos hace 14 meses sin aumento salarial, no fue esa la ecuación por la que la empresa tuvo problemas, ya que habla de la situación macroeconómica por la importación de neumáticos y el tipo de cambio", planteó Crespo.

fate reclamo cgt

La CGT confirmó el paro nacional por 24 horas

Este miércoles cerca de las 11.30 de la mañana, la CGT (Confederación General del Trabajo) realizó una conferencia de prensa convocada especialmente para anunciar las medidas de fuerza que se llevarán a cabo este jueves 19 de febrero, en el marco de la media sanción del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que aprobaron en Senadores.

El Consejo Directivo Nacional de la Central se expresó en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. Y confirmó que "esta CGT no está en contra de una reforma laboral, ya que se ha llevado a cabo discutiendo cada convenio colectivo de trabajo, pero sin que signifique perder derechos. Esa modernización que pretendemos es esa que mire hacia adelante", señaló Jorge Sola.

conferencia cgt (1)

"Esta CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley que ataca a los trabajadores. No hemos participado, no nos han convocado. Es demasiado el costo que va a pagar cada trabajar y trabajadora, pero además nos oponemos porque es inconstitucional", agregó.

En este contexto, confirmó el paro nacional por 24 horas sin movilización: "Será desde las cero horas de cuando se empiece a tratar este proyecto, no habrá ninguna actividad que lleve adelante su función".