Paro general de la CGT: qué pasará con el funcionamiento de los bancos este jueves

La CGT confirmó la medida de fuerza contra la reforma laboral. Qué sucederá en el sector bancario.

La Bancaria dio a conocer cómo será el servicio en el sector durante el paro.

Este miércoles, la CGT (Confederación General del Trabajo) realizó una conferencia de prensa convocada especialmente para anunciar las medidas de fuerza que se llevarán a cabo este jueves 19 de febrero, en el marco de la media sanción del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que aprobaron en Senadores.

Se trata del cuarto paro general durante la gestión actual, aunque en este caso no contará con movilización , sino una parálisis total a través del corte del transporte público. En este sentido, el jueves el paro también impactará en el funcionamiento de los bancos y servicios de transferencias de dinero en todo el país.

Tras confirmarse la medida de fuerza que se llevará a cabo en todo el país, desde el sindicato La Bancaria , liderado por Sergio Palazzo, se confirmó la adhesión al paro general convocado por lo que ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga este jueves.

paro general bancos

Desde el gremio aclararon que los usuarios no podrán acceder a servicios como apertura de cuentas, consultas, depósitos en ventanilla o retiro de chequeras. De igual manera, la banca digital y los canales electrónicos funcionarán con normalidad.

Cuáles son las operaciones bancarias que funcionarán durante el paro general

A su vez, las billeteras virtuales estarán habilitadas durante esta jornada. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, así como compras con tarjetas de débito o crédito. Los cajeros automáticos permanecerán activos, aunque la provisión de dinero en efectivo podría verse comprometida.

La conducción del sindicato bancario argumentó que se adhieren a esta medida porque responde a la necesidad de "defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales" del sector financiero, en un contexto que describieron como complejo para los trabajadores.

protesta la bancaria bancos

Como alternativa para el retiro de dinero, los bancos y comercios sugieren recurrir al sistema Extra Cash. Este método se utiliza al momento de pagar con tarjeta de débito en supermercados, farmacias y estaciones de servicio adheridas. El monto máximo depende de cada comercio y la disponibilidad de efectivo en cada local.

Los otros sectores afectados por el paro general de la CGT

El paro general afectará también a otros sectores, con impacto directo en los servicios esenciales y la vida cotidiana. En CABA y provincia de Buenos Aires se verá completamente afectado el transporte público de pasajeros, tanto colectivos, como trenes y subtes, suspenderá completamente sus servicios.

Por otro lado, los trámites presenciales en organismos como AFIP, ANSES, registros civiles y oficinas de documentación quedarán postergados hasta el día siguiente.

En el sector de la salud, los hospitales públicos y clínicas privadas funcionarán sólo con guardias mínimas y atención a emergencias.

paro general afip

Qué pasará con los colectivos en Neuquén

Frente a la confirmación del paro esta mañana, la gran pregunta es si los colectivos funcionarán con normalidad o si la medida afectará el transporte urbano en la capital y el Alto Valle.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Neuquén aseguraron a LM Neuquén que “no hay confirmación oficial” sobre una adhesión al paro. Sin embargo, reconocieron que deberán esperar nuevas definiciones en el transcurso de las próximas horas.