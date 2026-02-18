Cerró Fate y bajan los precios de sus neumáticos: cuánto salen para el auto más vendido del país

El cierre de Fate generó la baja en el precio de los neumáticos.

El cierre sorpresivo de la fábrica de Fate en San Fernando, dejó a casi mil trabajadores en la calle, pero además reconfiguró el mercado de neumáticos en la Argentina y encendió las alarmas entre automovilistas y talleres. En este escenario, quienes tienen el modelo de auto más vendido del país comenzaron a consultar cuánto cuesta hoy una cubierta de la marca nacional y qué diferencia de precio existe frente a las alternativas importadas, en un contexto de stock limitado y valores en alza.

Un sondeo de precios en sitios líderes de comercio electrónico detectó una amplia brecha de valores entre las cubiertas de fabricación nacional y las opciones del exterior , desde las más accesibles hasta las de alta gama.

Los dueños de un Fiat Cronos, p ara la medida estándar ( 185/60 R15 ), el modelo Fate Sentiva Sport se consigue en un rango de precios que oscila entre los $151.676 y los $200.576 por unidad, dependiendo de las promociones bancarias y las cuotas ofrecidas (algunos vendedores ofrecen hasta 18 cuotas fijas).

Este valor posiciona al producto nacional en un segmento medio, quedando por encima de las marcas chinas económicas pero por debajo de las firmas internacionales de primera línea.

Neumáticos

La competencia importada: precios y opciones

El mercado ofrece alternativas para todos los bolsillos, evidenciando la fuerte competencia que enfrentaba la fábrica nacional:__IP__

Entrada de gama (Marcas asiáticas): Son las opciones más accesibles. Neumáticos como Landsail, Firemax, Mastersteel o Triangle se consiguen entre los $93.246 y los $102.240. Es decir, cuestan casi un 50% menos que un neumático Fate.

Gama Media/Alta (Marcas tradicionales): En este segmento, los precios se elevan considerablemente.Dunlop SP Sport: Desde $125.000 hasta $228.000 (con financiación extendida).Continental PowerContact 2: Ronda los $179.999.Pirelli Cinturato P1: Se ubica en los $180.000 a $207.000.Bridgestone Ecopia: Alcanza valores de $147.287 hasta $253.872 en sus versiones con mayor financiación.

El escenario revela que Fateyou había quedado "encerrada" en una franja de precios compleja: era significativamente más cara que los neumáticos chinos que inundaron el mercado con valores por debajo de los $100.000, pero tenía un precio muy cercano (o incluso superior en algunos casos puntuales) a marcas globales de renombre como Continental o Bridgestone, lo que dificultaba su competitividad en la decisión final de compra del usuario.

El cierre de Fate y cientos de despidos

El directorio de FATE tomó la decisión de cerrar la empresa en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.

fate reclamo cgt

En este sentido, los trabajadores se congregaron en la puerta de la empresa para pedir soluciones concretas al quedarse sin trabajo. El jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, reclamó: "La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto".

"Estamos hace 14 meses sin aumento salarial, no fue esa la ecuación por la que la empresa tuvo problemas, ya que habla de la situación macroeconómica por la importación de neumáticos y el tipo de cambio", planteó Crespo en medio de un clima de tensión.