En VIVO: crece la tensión por el cierre de Fate y los empleados entraron a la planta

La empresa de neumáticos cerró sorpresivamente sus puertas y más de 900 trabajadores se quedaron sin empleo.

El directorio de FATE tomó la decisión de cerrar la empresa en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.

En este sentido, los trabajadores se congregaron en la puerta de la empresa para pedir soluciones concretas al quedarse sin trabajo. El jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, reclamó: "La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto".

"Estamos hace 14 meses sin aumento salarial, no fue esa la ecuación por la que la empresa tuvo problemas, ya que habla de la situación macroeconómica por la importación de neumáticos y el tipo de cambio", planteó Crespo.

"Nos solidarizamos con los empleados de FATE"

En conferencia de prensa de la CGT, Jorge Sola se hizo eco de los inminentes despidos de 920 empleados tras el cierre de la fábrica de neumáticos.

"La empresa FATE, por citar solamente la de hace pocas horas, ha cerrado y dejado a casi mil trabajadores con los cuales nos solidarizamos", indicó el líder de la central gremial.

Y sumó: "Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años, ese es el rompimiento del tejido social y productivo que está sucediendo en la Argentina".

Empleados ingresaron a la empresa y rompieron el alambrado

Trabajadores de la empresa de neumáticos ingresaron al predio y rompieron el alambrado para entrar por la fuerza.

Horas antes, el delegado sindical que encabeza los reclamos desde el interior de la fábrica, avisó que harán "todas las acciones necesarias para revertir esta situación".

Consultado sobre si evaluaban tomar la fábrica, precisó: "Vamos a hacer todas las acciones necesarias para defender los intereses de los trabajadores. No se descarta absolutamente nada".

El Gobierno Nacional llamó a una audiencia de conciliación

Frente a esta situación y el aumento de la tensión en el lugar, en los últimos minutos se conoció que el Gobierno Nacional convocó a FATE y a SUTNA a una audiencia de conciliación. Mientras que parte de los trabajadores ingresaron a la planta.

A las 12.30 horas se espera una reunión con el secretario de Trabajo.

"Llamamos a la CGT a que se haga presente"

"Llamamos a la CGT a que se haga presente y que tome este compromiso de solucionar este problema. Llamamos a los secretarios generales de la CGT a colocarse al servicio de los trabajadores del neumático", planteó en diálogo con los medios.

Tras el cierre de la empresa FATE, el sindicato pide la intervención de la CGT

