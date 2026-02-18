En VIVO: crece la tensión por el cierre de Fate y los empleados entraron a la planta

Live Blog Post

"Nos solidarizamos con los empleados de FATE"

En conferencia de prensa de la CGT, Jorge Sola se hizo eco de los inminentes despidos de 920 empleados tras el cierre de la fábrica de neumáticos.

"La empresa FATE, por citar solamente la de hace pocas horas, ha cerrado y dejado a casi mil trabajadores con los cuales nos solidarizamos", indicó el líder de la central gremial.

Y sumó: "Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años, ese es el rompimiento del tejido social y productivo que está sucediendo en la Argentina".