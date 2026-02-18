La histórica fábrica de neumáticos dejará de producir tras décadas de actividad. La medida afecta a 920 trabajadores de su planta en San Fernando.

Fate anunció su cierre definitivo y el despido de todos sus empleados

La empresa Fate , la mayor fabricante de neumáticos de capitales argentinos, anunció este miércoles el cese total de sus operaciones y el cierre definitivo de su planta de producción. La drástica decisión implica el despido de la totalidad de su plantilla, compuesta por 920 empleados , marcando el fin de una era para la industria nacional.

A través de un comunicado oficial, la firma perteneciente al grupo Madanes explicó que la situación se volvió "insostenible" debido a una combinación de factores económicos. Entre los motivos citados, la empresa destacó la caída del consumo interno, el aumento de los costos operativos y la imposibilidad de competir con los productos importados en el mercado actual.

El cierre de la fábrica ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando se produce luego de meses de señales de alerta. Durante el último año, la compañía había intentado implementar planes de contingencia, incluyendo suspensiones temporales y esquemas de retiros voluntarios, que no fueron suficientes para garantizar la viabilidad del negocio.

Desde la dirección de Fate señalaron que la pérdida de competitividad de la industria del neumático en Argentina fue determinante. "Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo como corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo", según fuentes allegadas de la empresa de neumáticos citadas por distintos medios.

La brecha de costos frente a otros países de la región y la apertura comercial dificultaron la sostenibilidad de la estructura productiva masiva que mantenía la marca.

"Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la inversión de cubiertas chinas cambió todo", agregaron las fuentes citadas.

Qué pasará con los trabajadores de Fate

La noticia del despido de los 920 trabajadores generó una reacción inmediata en los alrededores de la planta. Según la información brindada por la empresa, se dará inicio a los procesos legales correspondientes para la liquidación de las indemnizaciones conforme a lo establecido por la ley vigente.

Los representantes gremiales del sector ya han manifestado su rechazo a la medida, calificándola como un golpe devastador para la industria manufacturera.

Se espera que en las próximas horas se realicen asambleas en la puerta de la fábrica para definir los pasos a seguir ante lo que consideran una pérdida irreparable de puestos de trabajo calificados.

En 2024, ya había despedido a un centenar de trabajadores por una "sostenida pérdida de competividad exportadora". En ese entonces, la fábrica denunció "escandalosas asimetrías" en el comercio exterior. Dos años antes, Fate como otras empresas del sector como Pirelli y Bridgestone habían quedado envueltos en un largo conflicto sindical, donde apuntaron al Polo Obrero.

Fundada hace más de ocho décadas, Fate -que es un acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas- se había convertido en un símbolo de la producción argentina.