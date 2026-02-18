¿Sin vuelos ni colectivos?: qué pasará con el transporte por el paro de la CGT

La UGATT confirmó la adhesión de los sindicatos a la medida de fuerza en el marco del debate de la reforma laboral en Diputados.

La medida de fuerza se da en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados.

Este miércoles la CGT (Confederación General del Trabajo) anunció las medidas de fuerza que se llevarán a cabo este jueves 19 de febrero, en el marco de la media sanción del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que obtuvo media sanción en Senadores, y ahora pasará por Diputados.

En el anuncio se confirmó un paro nacional por 24 horas sin movilización . Se tratará de la cuarta huelga de la central obrera durante la gestión de Javier Milei. "La medida de fuerza va a ser contundente, va a estar parada la Argentina de una punta a la otra" , dijo en conferencia Cristian Jerónimo, co secretario general de la CGT.

A la medida se sumaron otros gremios de transporte , por lo que el funcionamiento de trenes, colectivos, subtes y personal aeronáutico se verá interrumpido durante 24 horas.

paro de colectivos uta

No funcionarán los colectivos, trenes ni tampoco habrá vuelos

La UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) anunció este lunes que se sumaría al paro general que impulsa la Confederación. De esta forma, no habrá servicios de colectivos, trenes, taxis y vuelos -entre otros- en todo el país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que suspenderá los servicios urbanos y de larga distancia. Su secretario general, Roberto Fernández, ratificó la adhesión tras reuniones internas y sostuvo que el gremio acompañará la decisión confederal. Sin embargo, persisten interrogantes sobre que evaluarán su participación en asambleas y qué pasará en el resto del país.

En el sistema ferroviario, la Unión Ferroviaria y el sindicato La Fraternidad confirmaron la suspensión de trenes metropolitanos e interurbanos. No circularán formaciones en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín ni Belgrano Sur.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) informó que se sumarán camioneros, aero navegantes, pilotos y trabajadores portuarios, lo que afectará vuelos, logística de carga y operación marítima.

aerolineas-argentinas-2 La falla del avión de Aerolíneas Argentinas generó la cancelación de aterrizajes y despegues en Aeroparque.

Como también se suma la CTA a esta medida, habrá una paralización total del servicio. La coordinación entre pilotos, personal de tierra, técnicos y controladores asegura que no solo se suspendan los vuelos, sino también los servicios esenciales de operación en tierra.

Qué otros gremios se suman al paro de la CGT

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos, que nuclea a la UOM, Aceiteros y las dos CTA, anunció un paro con movilización al Congreso de la Nación para el día en que la Cámara de Diputados sesione para tratar el proyecto de ley de reforma laboral.

La Federación Sindical Marítima y Fluvial inició una huelga de 48 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral. Denuncian que la media sanción del Senado excluye al sector de la Ley de Contrato de Trabajo y precariza la actividad.

Desde el sindicato La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, se confirmó la adhesión al paro general convocado por lo que ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga este jueves.

La CGT definió que el paro general se realizará el mismo día en que Diputados trate la reforma laboral. Si el oficialismo logra avanzar con la sesión esta semana, la huelga tendrá lugar este jueves 19 de febrero. En caso de que el debate se postergue por negociaciones políticas, la fecha alternativa será la semana que viene.